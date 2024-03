Estrategia rinde sus frutos para ganar

La estrategia le dio excelentes resultados al jaliciense Orlando Casillas, para ayer coronarse bicampeón del Maratón Internacional Lala, en el que supo atacar en el momento adecuado, para ceñirse la corona.

En entrevista con El Siglo, posterior a la ceremonia de premiación, Casillas relató: "Tenía la responsabilidad de llegar con el campeonato de la edición anterior. No me guardé nada, a pesar de que en el kilómetro 18, 19, me pegó una pequeña crisis abdominal, pero logré reponerme; ya en el kilómetro 39 logré ver al keniano y pude ir por el despegue, consciente de que esto no se acaba, hasta que se acaba, y fue en el kilómetro 40 que decidí ir por todo, eso es lo que me llevó a la victoria".

Orlando Casillas

Una vez que tomó la determinación de cerrar con un esfuerzo extra, "El Diablo" Casillas, del equipo La Colmena, sabía que todo el esfuerzo había valido la pena: "Llegué muy contento a la META. Estaba decidido y ya no voltee hacia atrás, sabía que era ganar o ganar. Sentí una gran satisfacción al poder llegar en primer lugar. Ahora voy a platicar con mi entrenador y a plantear la posibilidad de regresar en 2025 para buscar el tricampeonato", adelantó.

SIEMPRE ES ESPECIAL

Para Argentina Valdepeñas Cerna, un nuevo campeonato de la rama femenil en el Maratón Internacional Lala, sigue siendo muy especial, pues es un logro que soñó desde que se inició en la práctica del atletismo: "Creo que cada triunfo ha sido diferente y especial. Éste es de gratitud a la vida, por poder correr sana, por estar aquí, por poder terminarlo. Gracias a todos los patrocinadores, a la gente, al comité organizador, no se si haya sido mi último Lala, nunca se sabe, así que lo disfruté como si fuera el último", confesó la lagunera.

La ahora tricampeona, tuvo que sobreponerse a una lesión para poder correr en las semanas recientes y prepararse rumbo a la gran cita, lo que hizo aún más satisfactorio su triunfo: "Hace apenas unas semanas, dudaba que pudiera terminarlo, pero gracias a Dios pude sentir que mi cuerpo iba regresando, hice algunos medios maratones de preparación, me dieron gran confianza, igual que mis entrenamientos, tuve algo de presión por el compromiso de ganar, de hacer las cosas bien, pero también es disfrute, correr es algo que me gusta hacer, me mentalicé en que no tengo nada qué demostrarle a nadie, sólo a mí misma, así que hice lo que estaba en mis manos, lo demás ya se iría dando", declaró.

Valdepeñas radica y se entrena en Zacatecas, por lo que volver a su casa, para ganar, le provoca una felicidad aún mayor: "Es emocionante ver tantas caras conocidas, que te griten por tu nombre, es algo que no cambiaría por nada, que no vivo en otro lugar y por eso estoy aquí. Tal vez podría buscar un maratón más rápido, hay maratones que me gustaría correr fuera del país, pero siempre prefiero Lala, porque pienso que tiene más impacto en mi comunidad, a que si voy y mejoro mi marca", cerró la atleta lagunera, quien el 15 de abril participará en el icónico Maratón de Boston.