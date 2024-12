'Estoy viviendo un

Más del actor:

*Cuenta con bastantes seguidores en redes sociales.

*Lenard Vanderaa, es un actor hispano-neerlandés nacido en Palma de Mallorca.

*Empezó su carrera actoral en Colombia, en varias obras de teatro y en la pelicula Urbana. Hizo su debut en televisión en la serie Todo es prestao del canal RCN.

*En los siguientes años, trabajó en El Bronx (Amazon Prime) Sitiados (Fox), Siempre bruja para Netflix como uno de los personajes principales, Mil Colmillos (HBO) y demás proyectos. En el 2023 protagonizó la pelicula Guayabo.

*Lenard se encuentra en una nueva faceta, participando en producciones de Televisa como: Mi amor sin tiempo, El precio de amarte y ahora Amor amargo.

"Lo que se produce en México, se ve en todo el mundo", dice el actor español, Lenard Vanderaa, en relación con la infinidad de proyectos de cine, teatro, televisión y plataformas que han trascendido en sitios inimaginables a lo largo de la historia del entretenimiento.

Por esa y otras razones, Lenard dijo en entrevista con El Siglo de Torreón, que se siente afortunado de trabajar en Tierra Azteca, en donde ahora se le ve en Amor amargo, melodrama que pasa de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas.

"Aquí en México hay un talento inmenso, gente profesional maravillosa. Algo que no se ve en todos los países es que lleguemos extranjeros como yo, y a veces no se nos recibe de forma positiva, así que me encanta que los mexicanos nos acepten porque a final de cuentas el arte se nutre de diferentes culturas.

"Considero que esa es la fórmula del éxito que ha llevado a que México sea un referente mundial en la industria del entretenimiento. Esta fórmula ha funcionado y espero no se cambie. Estoy agradecido porque al final he sido un beneficiado de eso", contó.

A propósito de Amor amargo, que produce Pedro Ortiz de Pinedo, el nacido en Palma de Mallorca charló con "El Defensor de la Comunidad". Agradeció que, tras laborar en El precio de amarte, pasó de inmediato al melodrama protagonizado por Daniela Romo, Ana Belena y Andrés Palacios.

"La verdad es que estoy feliz. Estoy viviendo un sueño en México. Me encuentro trabajando en Amor amargo, con un elencazo. Además, amo el chocolate, así que no puedo pedirle más a la vida", mencionó vía telefónica.

En la trama, el actor encarna a "Ernesto", un hombre tranquilo que ha pasado por todas las batallas y ha sabido ganarlas con serenidad. Es millonario, pero es discreto en ese aspecto.

"Es un personaje muy bonito, es un empresario que llega a la historia para iluminar, y es que es un ser de luz, una gran persona. Le gusta apoyar a la gente trabajadora. Ahora, él entra a un triángulo amoroso entre "Gabriela" (Ana Belena) y "Thomas" (Andrés Palacios), pero no puedo adelantarles más".

Todo trabajo se vuelve un reto y en este melodrama no podía ser la excepción para el artista, según relató.

"Este rol es tan sabio que en cada una de sus escenas deja enseñanzas de vida. Cuando leo las escenas, siempre me digo, 'qué fortuna de interpretar un personaje que sabe bastante, incluso, más que yo'".

El entrevistado aceptó que las grabaciones de la novela han sido pesadas; sin embargo, no duda en decir al respecto que, "vale la pena".

"Ya nos falta menos tiempo de grabación. Se acumulan las cosas, pero siempre todo muy profesional. Pedro Ortiz de Pinedo es un profesional. Todo el equipo estamos remando hacia un mismo destino".

Por otro lado, Lenard compartió que, previo a trabajar en las novelas mexicanas El precio de amarte, Mi amor sin tiempo y Amor amargo, ya traía un currículum nutrido.

"Llevo un año trabajando en México, pero tengo mucho más tiempo en esto. He laborado en diversas plataformas y en el cine. Ahora, confieso que cuando arribé a México ha sido como empezar de cero y le agradezco a Televisa su confianza".