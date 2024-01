'Estoy orgulloso de ser de Torreón': Carlos Acevedo

- Carlos Acevedo, el actual portero del Club Santos Laguna, se ha vuelto una reconocida figura en la región, y no sólo por sus hazañas en la portería, sino por el gran impacto positivo que ha conseguido entre el público de todas las edades.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Carlos nos compartió su visión que lo inspiró a dedicarse a la cancha y también algunos de sus gustos que incluso, en su momento, lo inspiraron para verse defendiendo la portería.

LA PERSONA

Y es que el futbolista está sumamente agradecido con la vida por las bendiciones que le ha traído, pues desde pequeño ha trabajado bastante para ganar su lugar profesionalmente en la cancha, además de buscar día a día ser una mejor persona.

"Cada día hay un aprendizaje nuevo, tanto en mis entrenamientos como en mi día a día. Estoy muy orgulloso de ser de Torreón".

Consciente de la fama que ha ganado dentro y fuera del campo deportivo, Carlos señala que siempre procura mantener el profesionalismo debido al compromiso que siente hacía su equipo y también a la afición, pues intenta atender a todos aquellos que se le acercan para pedirle alguna foto o un autógrafo.

"Mi vida ha cambiado en los últimos años. Ya no es lo mismo ir a una plaza comercial o un lugar público, porque hay mucha gente que me sigue, y es un orgullo, por lo general trato de atender a todas las personas que se me acercan. Son bendiciones que vivo al máximo".

INFLUIR EN LA SOCIEDAD

Además, Carlos tiene claro que tiene una misión no sólo como futbolista, pues se encuentra comprometido a ser una figura positiva para la sociedad, sobre todo por los más pequeños, pues muchos lo ven como un ídolo.

"Muchos niños, muchos fans, se inspiran en mi trabajo. Es un orgullo. Tengo que seguir siendo una buena persona, un buen líder, una figura positiva para ellos".

Aunque desde niño Carlos ya se veía comprometido con el deporte del balompié, señala que hubo un punto en el que tuvo que tomar una decisión sobre lo que haría con su vida, pues otra de sus aspiraciones era convertirse en médico como sus padres, por lo que en cierto punto tuvo que decidir si continuar su vida profesional como futbolista o optar por estudiar medicina.

SUS AFICIONES

Uno de los animes favoritos de Carlos Acevedo es sin duda Supercampeones, serie que de niño lo inspiraba a jugar en la cancha y que, además, se ha convertido en un referente de su actualidad. Pues aunque en un principio uno de sus favoritos era el protagonista 'Oliver Atom', en la actualidad se siente más identificado con el personaje de 'Richard Tex Tex', quien en la serie juega también como portero.

Además de su posición en el campo de juego, es gracias a ciertas características físicas que Carlos es constantemente comparado con 'Richard', sobre todo por la larga melena que ambos poseen. Otra de las aficiones del arquero lagunero, y que ha llamado la atención entre el público, es el Cosplay, gusto que lo ha llevado a hacerse de varios disfraces.

"El tema del cosplay nació porque fue algo que me llamó la atención. Si veo un video de Elvis Presley quiero caracterizarme como él, llevar todos los detalles que tiene su vestuario, su pelo y cómo se movía en el escenario, De ahí nace esa afición de querer imitar, en forma de broma, no a nivel profesional. De ahí me fui haciendo de varios cosplays".

Aunque Carlos no se dedica de lleno al mundo del cosplay, sí que disfruta las oportunidades que tiene para caracterizarse de sus personajes favoritos, como lo son las fiestas temáticas del club o de temporada, como Halloween.

Otra de las aficiones que Carlos nos compartió es su gusto por las películas, el cual, así como el tema del cosplay, suele compartir algunas veces en sus redes, sobre todo cuando alguna cinta le gusta bastante y desea recomendarla a otros. Algunas de las cintas favoritas del arquero lagunero son El Silencio de los Inocentes y Propuesta Indecorosa "Suelo recolectar los posters de algunas películas, sobre todo las que son muy significativas para mí".

INSPIRACIÓN

Así como él se está convirtiendo en la inspiración de muchos niños y jóvenes, Carlos nos comentó que Oswaldo Sánchez siempre ha representado para él una figura a la cual admirar y seguir, no sólo por su paso en Santos Laguna, sino por su carrera a nivel nacional. Aunque también se declara seguidor de los porteros Iker Casillas y Manuel Neuer.

Finalmente Carlos se muestra comprometido a seguir cosechando éxitos este 2024 con el Club Santos Laguna.