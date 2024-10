‘Estoy enamorado de mi profesión’: Médico Milán Montenegro

A sus 82 años de edad, el médico cirujano pediatra José Guillermo Milán Montenegro, se define como una persona enamorada de su profesión y comprometido con la promoción, vigilancia y cuidado de la salud de los pacientes pediátricos, desde su nacimiento.

Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especializado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, el pasado 21 de octubre cumplió 59 años de graduado. Además, tiene cinco décadas de impartir clases en la Facultad de Medicina de la UA de C Unidad Laguna, en la cátedra de Pediatría.

El doctor, de trato afable, dice que tiene una historia muy especial pues su mamá, Ofelia Montenegro, quería que fuera médico y su papá, José Milán, le decía que se inclinara por una ingeniería.

En un inicio, sabía que tenía que obedecer a su padre, pero el día que acudió a realizar el trámite, una hoja de inscripción que no llegó fue lo que marcó su destino y finalmente hizo lo que su corazón le dictó: se inclinó por la medicina, "porque yo sabía que servía para eso".

El primer año lo cursó en la Facultad de Medicina de la UA de C en Torreón, pero su sueño era ingresar a la UNAM, por lo que junto con su amigo, el doctor Saúl Gómez, dieron entre 15 y 18 vueltas a la Ciudad de México hasta que por fin consiguieron su meta.

El sexto año lo hizo en un Hospital de la Secretaría de Hacienda y tuvo un maestro, el doctor Francisco León Díaz, que trabajaba en el Hospital Infantil de la Ciudad de México y que de alguna manera, le inculcó el gusto por la cirugía pediátrica. Cuando se recibió, Milán Montenegro tuvo su primera oferta de trabajo en el Hospital General de Balbuena y luego, fue admitido como residente de primer año en Pediatría, hasta que tiempo después, regresó a La Laguna.

RESPETA MUCHO A SUS ALUMNOS

"Mi vida gracias a Dios ha sido muy bonita, yo entré a la clínica 16, me tocó inaugurarla, entonces cuando yo llegué, veía Pediatría y aparte hacía las cirugías, trabajaba ocho horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, también operaba los sábados, siempre dije: 'yo voy a estar en el Seguro entre 5 y 10 años'. Entré el 16 de marzo de 1970 y me salí el 28 de febrero de 1980.

De ahí me fui al Hospital Universitario y desde entonces también soy maestro de la Facultad de Medicina, y este año estoy cumpliendo 50 años de ser maestro, he tenido muchas experiencias muy bonitas con mis alumnos, los respeto mucho y ellos me respetan a mí, siempre he tenido tres profesores adjuntos, y nos dividimos el curso entre los cuatro, normalmente son entre 146 y 170 clases y nos ha ido muy bien", apuntó.

RECUERDA CON CARIÑO A SUS PACIENTES

De sus consultas en Pediatría, el doctor José Guillermo recuerda con cariño el caso de María Fernanda Bernal, una joven que hoy tiene 18 años y que atendió en el Hospital Ángeles de Torreón luego de que su madre, de bajos recursos y originaria de la Sierra de Jimulco la trajera al mundo.

La bebé fue diagnosticada con atresia intestinal y Milán Montenegro le realizó con éxito una cirugía a los 16 minutos después de su nacimiento; todo sin ningún costo.

Con una gran sonrisa, el doctor dice que "Marifer" lo buscó después para invitarlo a su fiesta de 15 años. "Sentí muy bonito, fue extraordinario, vienen a visitarme, me traen una frutita, un regalito, ese caso de aquí del Hospital Ángeles, lo presentamos en un Congreso de Tijuana y ganamos un premio". En su trayectoria, también destacó un procedimiento quirúrgico que le hizo a una bebé que pesaba 800 gramos y que tenía la misma afección que María Fernanda.

El cirujano pediatra dijo que aunque en la actualidad, hay un relevo generacional de profesionales de la salud así como avances en la medicina moderna, se debe insistir en no perder la calidad humana pues ello es clave en el vínculo del médico y la médica con sus pacientes y familiares.

Además de ser un reconocido médico en La Laguna, Milán Montenegro ha sido tres veces presidente del Colegio de Pediatría del Estado de Coahuila, Capítulo Torreón, tres veces presidente de la Sociedad Médica del Hospital Universitario de la UA de C y presidente del Club Rotario de Torreón, entre otros.