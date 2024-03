'Estoy en campaña y recorriendo los 38 municipios'

Este jueves, el candidato al Senado por la coalición Morena-PT-PVEM, Luis Fernando Salazar presentó sus propuestas y cuestionar el cambio de fórmula realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Salazar Fernández destacó que actualmente en campaña recorre los 38 municipios de Coahuila y encuentra una gran oportunidad para consolidar "el segundo piso de la transformación" con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Manifestó que entre sus propuestas se encuentra el "Plan C", para tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la de Senadores para concretar el segundo piso de la transformación".

Por Coahuila, trabajará para reformar la Constitución que permita tener mayores programas sociales y hacer universales las becas para los niños de educación básica.

Plantea que se propondrán programas sociales enfocadas a la salud visual, bucal y mental dirigidos a atender los derechos y garantías de la ciudadanía.

Manifestó que en el estado se debe garantizar el acceso al consumo humano del agua y construir garantías para que ni Texas ni Estados Unidos "violenten los derechos humanos, no violen la soberanía estatal".

El candidato a Senador defendió que con la apropiada administración de recursos se ha logrado beneficiar a 13 millones de personas con acceso a la pensión universal y siete millones a la beca Benito Juárez.

"Simple y sencillamente porque el dinero llega a manos de todos, el decir que no alcanza eso no lo vienen a decir quienes tuvieron el gobierno en sus manos y no hicieron nada más que servirse a sí mismos".

CAMBIO DE FÓRMULA

Luis Fernando Salazar refirió que Morena lo propuso para encabezar la fórmula en el Senado y hace un mes, el Consejo del INE aprobó lineamientos, aplicando un criterio que "no fue aprobado en el Consejo General del INE, ósea hubo un fraude a lo que aprobó en esa sesión".

Señaló que la dirigencia de Morena presentó una apelación y él un juicio de defensa ciudadana, estando a la espera de la decisión.

"Nunca me he planteado llegar al Senado perdiendo, de hecho siempre que he competido elecciones lo he hecho con esta convicción y espero que por supuesto acompañemos a Claudia Sheinbaum".

Salazar Fernández sostuvo que lo acontecido "es un delito, una irregularidad que algún funcionario del INE cometió, no es la primera vez, pero ya hubo un funcionario que se encargaba de hacer los engroses de los documentos del INE y alteró los dichos por ejemplo del presidente López Obrador en una mañanera".

Reafirmó que una aplicación equitativa de la medida impuesta habría sido "que las reglas se ponen antes de que empiece el juego, si algo se vota en contra no se aplica y si lo vas a aplicar, aplícala a todos".