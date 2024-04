Estoy bien, estoy tranquilo: Dimas Maciel

El pasado fin de semana, una gran tensión surgió entre Tropicalísimo Apache y Chicos de Barrios, máximos exponentes de la cumbia lagunera.

Todo inició, cuando Dimas Maciel habló de la fallecida Susana Ortiz, apoyándose con algunas imágenes de ella en video, durante una presentación de Los Chicos ocurrida el sábado 13 de abril en un antro del Bulevar Revolución.

En ese momento, varias personas pedían a Dimas que ya no dijera nada al respecto y mejor cantara.

El cantante ya había dicho en una previa conferencia de prensa que haría tributos a Susana en sus eventos.

La noche del domingo, Arturo Ortiz, líder de Tropicalísimo Apache, publicó un video que ha sido compartido en más de mil ocasiones y ha generado cientos de reacciones.

El cantautor le dio las gracias al público por el amor que le demostraron siempre a su fallecida hija, Susana Ortiz, y a él por las condolencias y muestras de cariño que a la fecha le siguen llegando luego de la partida de la cantante.

"Le quiero mandar un saludo a todas las personas que han apoyado a mi hija cuando me dan el pésame, me dicen, 'señor, no nomás le duele a usted, nos dolió a todos', así que a todas esas personas que han estado con mi hija les doy las gracias, muchas gracias por todo y gracias por apoyar a la familia", comentó desencajado.

Pero también habló de Dimas y de la presentación celebrada el sábado en la que salió al tema Susana.

"Quiero hablarles de una cosa que no me gusta a mí. A mí no me gusta hacer video, pero es importante para la familia y para mí. Se trata de Dimas Maciel, de Chicos de Barrio, que están haciendo supuestamente homenajes a mi hija, cosa que no creo", expresó.

Don Arturo Ortiz manifestó que la relación entre Dimas y Susana se encontraba mal.

La tarde de ayer, Dimas subió un video en sus redes en el que habló de tal situación.

"Cada quien trae en su mochila lo que quiere cargar. Ahorita es fácil mentir y creerte una mentira en Facebook y no indagar. Se me ha calumniado y podría levantar una denuncia, pero no lo voy a hacer. No puedo odiar a mi enemigo, no puedo odiar a las personas.

"Tengo que amar a mi prójimo, me diga lo que me diga. Sé que hay un celo muy grande, una avaricia de algunas personas. No es por lo que tengo, es porque tengo la gracia de Dios y por eso mucha gente no me quiere, no soporta. Estoy teniendo una guerra espiritual muy fuerte. Estoy tranquilo, estoy bien", comentó.

El cantante dijo que tras ver y escuchar la petición (De la familia Ortiz), de que ya no haga homenajes a Susana Ortiz, él acatará lo que se le ha solicitado.

"Dicen que estoy lucrando Tengo muchos años que a mí me va bien. La gente no sabe de mis desvelos, de mi estrés, de que a veces me voy enfermo a trabajar. Dicen que di dinero a los abogados y es una calumnia tremenda, pero para nada. Tengo un abogado que nunca ha perdido ningún caso y ese abogado se llama Jesucristo.

"Me llama la atención tanto odio, tanto rencor, tanta envidia. Hay que aprovechar el tiempo en cosas buenas. Me saca de onda tanta maldad. No le voy a dar seguimiento a esto. Se me están levantando muchas calumnias. Dicen que ya no quieren que use el nombre de la señora (Susana Ortiz), y que ya no haga homenaje, bueno ok, perfecto, vamos a entender eso. Que nuestros fans nos disculpen, ya no voy a poder hacer eso por respeto. Se acabó, dicen que quiero usar el nombre para lucrar y claro que no. Jamás voy a mencionar su nombre, lo decimos con cariño, yo seguiré recordándola en mi corazón", comentó mientras escuchaba melodías de Marcela Gándara.