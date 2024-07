Estos superhéroes celebran 60 años de haber llegado a los cómics

Tres personajes icónicos de Marvel celebran 60 años de haber llegado a los cómics, para luego saltar a las series animadas o “live action”, videojuegos y por supuesto películas. “Daredevil”, “Hawkeye” y “Black Widow” debutaron en 1964 en las historietas, volviéndose parte importante de una gran cantidad de historias de Marvel. “Viuda Negra” hizo su aparición en Tales of Suspense número 52, mientras que “Diabólico” inició en la empresa con su propio cómic en el citado año y “Ojo de Halcón” en Tales of Suspense 57.

Los tres personajes fueron creados por el fallecido Stan Lee, con otros artistas, y según informan varios sitios en la red, formaban parte de la lista de sus consentidos.

“BLACK WIDOW”

“Viuda Negra” no comenzó en las historietas siendo heroína como hoy en día se le conoce. Debutó como antagonista. Era una espía rusa recurrente que incluso no usaba traje especial. Un buen día, “Natasha” conoce a “Clint Barton” y lo convence de trabajar juntos en su labor de espionaje rusa. Con el paso de las semanas, apareció con un traje azul con negro y un antifaz. Se trataba de una apariencia similar a la de “Black Canary” de DC Comics. Por una serie de incidentes, “Natasha” deserta al gobierno ruso y decide apoyar al estadounidense, al igual que “Clint” alias “Ojo de Halcón”. Con el paso de los años, “Black Widow” se volvió una aliada de Los Vengadores y más tarde se integraría al equipo, siendo la segunda mujer en hacerlo luego de “La Avispa”.

No fue sino hasta la historia The Amazing Spider-Man número 86 (1970) que Marvel reintrodujo a la “Viuda” ya con el cabello rojo, el traje negro pegado al cuerpo y muñequeras con armamento.

Después de su nacimiento en cómics, el personaje llegó a series animadas como The Marvel Superheroes, The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes y Avengers Assemble, entre otras. En marzo de 2009, Scarlett Johansson firmó un contrato para interpretar a “Natasha Romanoff” en múltiples películas, empezando con Iron Man 2 en 2010. Se le vio en las cintas de Los Vengadores y en una propia lanzada por Marvel Studios en junio de 2021.

“DAREDEVIL”

Sin duda, “Daredevil” , es un personaje lleno de fanáticos.

Su popularidad aumentó cuando llegó al cine en la piel de Ben Affleck y luego al mundo de las series bajo la responsabilidad de Charlie Cox. Fue creado por Stan Lee y el artista Bill Everett, además de Jack Kirby. Dentro de la Edad de Plata de los Comics debutó en Daredevil número uno de 1964. “Matt Murdock” su nombre de pila tuvo un accidente siendo niño, el cual le dio habilidades especiales. Con el tiempo, le cayó una sustancia radioactiva proveniente de un camión que lo dejó ciego, sin embargo, no ver, incrementó las capacidades que ya tenía. El papá de “Matt” era un boxeador llamado “Jack Murdock”.

Fue asesinado luego de que no quiso perder en un combate arreglado. Enojado y con deseos de venganza, se pone un traje rojo con amarillo, el cual luego cambia a únicamente rojo, y así busca a los asesinos de su padre como “Daredevil”. Cabe destacar que también es abogado.

El superhéroe ha figurado en series animadas, videos juegos y muchos formatos. Apareció por primera vez en acción en vivo por Rex Smith en la película para televisión de 1989 The Trial of the Incredible Hulk, y luego en 2003 Affleck lo interpretó en el cine teniendo como aliada a “Elektra”, (Jennifer Garner).

El “boom” de “Daredevil” llegó cuando Charlie Cox lo encarnó en la serie que estrenó Netflix en 2015. Se ha dicho que volverá el actor en ese papel con una nueva serie que alista Marvel Studios con Disney para el año que entra.

Daredevil (ESPECIAL)

“OJO DE HALCÓN”

“Hawkeye” es un superhéroe de Marvel que la gente ubica bastante bien, sobre todo los fanáticos de los cómics y las series animadas. Fue ideado por Stan Lee y el artista Don Heck. Al igual que “Black Widow”, su debut en las historietas ocurrió como villano en Tales of Suspense número 57 de 1964. Don Heck decía que se inspiraron en Robin Hood al crearlo. Según su biografía de Marvel, cambió de bando, al de los buenos, y se unió al equipo de Los Vengadores en The Avengers número 16, a un año de haber ingresado a los cómics.

Debido a sus habilidades con el arco y flechas de todo tipo, además de su gran capacidad al combatir cuerpo a cuerpo, ocupó el puesto 44 en la lista de los 100 mejores héroes de los cómics de IMG. Además de Los Vengadores, “Ojo de Halcón” ha estado en Los Thunderbolts, Vengadores de la Costa Oeste, Nuevos Vengadores y S.H.I.E.L.D. El personaje ha tenido varios romances con heroínas de Marvel, tal es el caso de “Mockingbird”, con quien contrajo nupcias.

El actor, Jeremy Renner, quien sufrió un terrible accidente hace tiempo con una barredora, pero poco a poco se ha recuperado, ha sido el encargado de darle vida en las películas de Marvel y en una serie homónima de Disney+.