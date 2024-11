Estos ex conductores de Venga la Alegría tuvieron una relación pero terminaron porque “él era tóxico” 

Venga la Alegría, el programa matutino de televisión Azteca tiene 18 años al aire y por sus cámaras han pasado una diversidad de conductores, que incluso han formado una relación más allá de su trabajo, como en el caso de Vanessa Claudio y Carlos Arenas.

Vanessa Claudio y Carlos Arenas se conocieron en el año 2012 en el programa Venga La Alegría cuando ambos formaron parte del matutino.

Comenzaron a ser cercanos debido al medio y con el tiempo se hicieron amigos, todo parecía ir bien hasta que comenzaron una relación formal. Y aunque poco se sabe del corto periodo que duró este romance, en entrevistas la conductora ha dejado ver que su relación se convirtió en un infierno.

Pese a ello, Vanessa ha revelado que intentó salvar su relación, pero que Carlos era un hombre muy celoso e inseguro por cualquier detalle y con cualquier persona, hasta tal punto que comenzó a afectar su vida profesional.

La conductora de TV Azteca contó que en una ocasión, dentro de un segmento del Venga la Alegría llamado “Sin palabras” en el que tienen que actuar y adivinar películas o canciones a través de la mímica, hubo un episodio tormentoso.

En aquella ocasión, Vanessa tenía que actuar Una Chihuahua en Beverly Hills por lo que se acostó como perrito, lo que enfureció a su pareja. La conductora recuerda que Carlos Arenas estaba “histérico”.

Finalmente, los conductores pusieron fin a su relación y se distanciaron. Tiempo después ha sido Vanessa Claudio quien ha compartido detalles de su relación.

Una de ellas fue en la que Vanessa Claudio participó con el también conductor Roberto Carlo en el canal de YouTube “Pinky Promise” con Karla Díaz.

En una dinámica de preguntas se le preguntó a la conductora; del 1 al 10, ¿qué tan celoso era Carlos Arenas? A lo que ella respondió que no era una relación sana.

“La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Sí estaba loco, se despertaba y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y me dejaba de hablar, me celaba del viento era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía, era tóxico”, confesó.