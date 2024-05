Estos árboles puedes plantarse en La Laguna y no levantan la banqueta

Este 2024 se prevé sea el año más cálido en la historia de México y la región lagunera se encuentra poco preparada para recibir temperaturas altas, debido a la pérdida de árboles, por las talas, plagas y un evento como la helada “negra” de 2011, que redujeron las áreas verdes.

Diversos especialistas plantean además que la sombra bajo un árbol y fuera de ella llega a tener una diferencia de entre 5 a 10 grados centígrados, especialmente en espacios urbanos y hay un mayor rebote de radiación solar, según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF).

Como ejercicio y para animar a la población a reforestar su cuadra, El Siglo de Torreón entrevistó al maestro Miguel Ángel Garza Martínez, secretario académico de la FCB-UJED, sobre aquellos árboles recomendados para plantar en la región y que no levanten la banqueta, considerando el reglamento que debe ser de un metro y medio.

La guía práctica Árboles y plantas de la zona urbana de Torreón publicado por la administración municipal en 2016 describe cuatro especies regionales. El huizache, las lágrimas de San Pedro, el mezquite y el mimbre.

Sobre ellos, Garza Martínez opinó que ninguno levanta la banqueta, en especial el huizache ya que aparte de darse en la región, una de sus adaptaciones es una raíz muy profunda como en forma de un cono con la que absorbe la humedad en capas más profundas.

Este especie solo requiere un cajete adecuado y profundo para que desarrollo vaya hacia abajo. El único problema que tiene es el contacto con el cableado eléctrico por lo que se recomienda podarlo para que de sombra y evitar se desarrolle hacia los cables.

Especies para las áreas verdes

Las bugambilias resisten la sequía y son de ornato. Mientras el troeno, una espacio no nativa, no desarrolla un tronco muy grande pero como el fresno se recomiendan para áreas verdes.

El cedro limón pude plantarse pero tiene un crecimiento vertical, entonces la sombra no cubre, si bien estéticamente se puede poner en banquetas, en quintas, una casa amplia o para delimitar un terreno. Otro problema es que no te da una flor, con lo que no atrae polinizadores y difícilmente las aves pueden anidar.

A su vez, el fresno suele localizarse en espacios próximos a cuerpos de agua, ya que requieren más humedad y más espacio por lo que no se recomienda para una banqueta pequeña. Presenta una copa grande por lo que debe colocarse apartado del cableado.

Garza Martínez recomendó también el maple y el álamo, si bien los dos requieren amplio espacio para crecer, el segundo crece una copa con forma de ovalo con lo que da sombra y sirve de ornato.

Especies frutales

El académico mencionó que los cítricos se dan bien en la región lagunera, así como las higueras, los granados y los moros, aunque dependen del espacio que tengan.

Otra especie que se da en la región es el nogal, pero requiere mucha agua y puede llegar a levantar la banqueta.

Para tratar el suelo erosionado

Un suelo erosionado, abordó el investigador, requiere que se le devuelva la fertilidad física, química y microbiológica.Se lo identifica como un suelo infértil, duro, muy compacto y es difícil que un árbol vaya a desarrollarse; presenta un color claro, ya que los más oscuros suelen ser más fértiles.

Para recuperarlo se recomienda abonarlo con composta, y usar herramientas para ir soltando la tierra, a su vez que se incorpora materia orgánica como estiércol.

El profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas animó a la población a compartir sus dudas para recibir atención en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. La Facultad se ubica en el Núcleo Universitario en Gómez Palacio, próximo al periférico a espaldas de Soriana Hamburgo.

Contacto: 871-17-15-20-67