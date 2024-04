Esto pasó con la audiencia de Kalimba prevista para hoy miércoles

La audiencia, que tenía previsto este miércoles Kalimba en el Reclusorio Oriente debido a la acusación de un supuesto abuso sexual contra Melissa Galindo, se pospuso para el 17 de abril debido a una ratificación de los abogados de la joven.

El cantante pop llegó este miércoles para comparecer en dicha audiencia, como parte de la siguiente etapa del procedimiento penal que empezó en el 2023, y tanto él, como Galindo hablaron brevemente con la prensa.

"Muchas gracias por acompañarme y por darle seguimiento a esto, es importante que tengamos voz, solamente se cambió la fecha de la audiencia, pero todo está bien", expresó Melissa a los medios de comunicación.

El abogado de Kalimba, Eliser García Macdonel informó que este cambio de fecha tiene exclusivo motivo para generar las condiciones de protección y aclaró que el artista se presentará tan pronto sea requerido.

"Se difiere la audiencia, se va a posponer debido a que la contra parte nombró nuevos asesores jurídicos, desconocemos el motivo del cambio y tienen derecho de revisar la carpeta, nos piden que se posponga es una determinación hecha por el juez, no está en nosotros aceptar o no, es una determinación ya dada, es apegada a derecho.

El delito por el que se le acusa al exintegrante de OV7 "no amerita prisión preventiva, hoy no hay ninguna determinación, él tiene libertad de tránsito, él puede continuar con su vida normal y mientras se siga presentando ante las autoridades cuando es requerido no debe cambiar esta situación".

Hoy ni siquiera se entró al estudio de la acusación, indicó el experto en leyes, no se tiene la imputación directa por parte de la representación social, por lo tanto "no podemos dar más información, esto reprogramará".

El día de hoy se iba a determinar la situación jurídica de Kalimba, es decir si había pruebas suficientes para vincularlo a proceso, agregó García. "Esa diligencia se ha diferido, él sigue con su vida normal y sus eventos por delante".

Respecto a la denuncia que hizo el artista ante la Fiscalía General de Justicia debido a que otra mujer tiktokera lo acusó de abuso sexual, declaró: "Nosotros ya presentamos la denuncia, Kalimba ya la presentó personalmente, está en manos de la Fiscalía el dar seguimiento a la misma".

Al salir del reclusorio, Kalimba dijo que no podía dar declaraciones por la delicadeza del caso, pero comentó que confía en la ley plenamente, por eso llegó a la cita y al público le agradeció sus muestras de cariño.

"Estoy todas y cada una de las veces que me refirieran", afirmó y al preguntarle cómo se sintió, respondió: "es estresante, estoy cansado, muy lleno de fe, pero cansado, me daña mental y físicamente, es desgastante para mi familia, tener a mi madre e hijos sufriéndolo de esta manera, hay muchas cosas que no sé por qué están sucediendo, pero las tengo que enfrentar".

Sus conciertos seguirán: "no tengo ninguna razón para cambiar mi vida, claramente ha cambiado, pero no está en mí, yo no tengo cambiar absolutamente nada. Jamás voy a especular, no lo hice en privado, no lo haré en lo público, no me corresponde a mí", antes de retirarse dijo que no vio a Melissa.