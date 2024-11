Esto pagaría Cruz Azul a Chivas por el 'Piojo' Alvarado

El nombre de Roberto "Piojo" Alvarado ha estado sonando mucho dentro del futbol mexicano, específicamente porque este podría regresar a las filas de Cruz Azul y su salida de Chivas sería inminente.

La "Máquina" tendría un presupuesto interesante para intentar cerrar el fichaje del "Piojo", pues Cruz Azul tiene en su radar al jugador de Chivas que encajaría de buena manera en el cuadro dirigido por Martín Anselmi.

Si bien, el delantero del Guadalajara renovó su contrato con los rojiblancos hasta el año de 2029, la realidad es que dicha situación fue realizada antes de que Fernando Gago abandonara al club y se produjera una crisis en el banquillo del doce veces campeón del balompié mexicano.

¿Qué precio le puso Chivas al "Piojo"?

Con el panorama difícil para Chivas, Cruz Azul podría aprovechar dicha vulnerabilidad, en caso de que la Máquina busque un acuerdo con los rojiblancos, sería alrededor de una gran cifra que ronda los 20 millones de dólares al poseer una cláusula de recisión aproximada a esa cantidad.

Sin embargo, el factor clave de los de azul, es que poseen el 50% de la carta del delantero, por lo tanto, los de la Noria podrían pagar una cantidad de entre 8 a 10 millones de dólares por el "Piojo", además de que el Guadalajara vería más dinero si cierra un negocio con la Máquina.

¿Qué le impide al "Piojo" llegar a Cruz Azul?

El panorama puede resultar bastante tentador para que Alvarado vuelva a su ex equipo, donde, en varias ocasiones, el "Piojo" aseguró que no tenía la intención de abandonar a los de la Noria, de igual manera los aficionados no olvidan el impacto que tuvo para conseguir la novena estrella.

El único factor que podría parar la llegada del "Piojo" con los de azul sería el propio jugador, pues si su deseo de continuar en Chivas es más grande que volver a casa, Cruz Azul tendría que convencerlo para alistarse en sus filas.