Esto opina la autora Los Bridgerton sobre la bisexualidad de 'Francesca'

Julia Quinn, autora de la saga de libros de Los Bridgerton, rompió el silencio luego de que se diera a conocer el cambio de orientación sexual de 'Francesca Bridgerton'.

Fue durante la final de la temporada 3 de Los Bridgerton que se dio a conocer que la historia de 'Francesca' iba a sufrir un dramático cambio, luego de que se diera a conocer que las preferencias de la joven iban a cambiar al conocer a 'Michaela Stirling', prima de 'John', y es que en los libros, el personaje en realidad se llama 'Michael Starling'.

Esta inesperada modificación provocó gran sorpresa en los fanáticos de los libros de Bridgerton, por lo que le han pedido a su autora, Julia Quinn, que se manifieste y diga qué opine sobre este repentino cambio en la historia de 'Francesca', trama que dicho sea de paso era la más esperada por el público.

Ante esta ola de comentarios y preguntas, la autora decidió pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales, donde aseguró haberle puesto una condición a la producción para llevar a cabo este controversial cambio.

“Muchos fans de Los Bridgerton han expresado su sorpresa y, algunos, su decepción por el giro al final de la temporada 3 de Los Bridgerton: que Michael Stirling, de quien Francesca finalmente se enamora en El corazón de una Bridgerton, sería Michaela”, escribió Quinn.

Tras esto, Julia comentó que antes de que se revelara esta nueva trama, los guionistas de la serie hablaron con ella: “Cuando Jess Brownell (guionista de Los Bridgerton) me propuso por primera vez la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesitaba más información antes de confirmar mi acuerdo”, afirmó.

“Confío en la visión de Shondaland para Los Bridgerton, pero quería estar segura de que podíamos permanecer fieles al espíritu del libro y a los personajes. Jess y yo hablamos durante mucho tiempo sobre ello. Más de una vez”.

La autora del libro, El Corazón de una Bridgerton, le pidió a la producción respetar el gran amor de 'Francesca' por 'John'.

“Dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor eterno de Francesca por John se mostrara en la pantalla. Cuando escribí El corazón de una Bridgerton, tuve que luchar para que se incluyeran los primeros cuatro capítulos, que establecen ese amor. A mi editor le preocupaba que escribir sobre el amor de Fran por John, le quitara el papel de Michael como héroe de la novela romántica. Pero sentí que si no demostraba lo profundamente que ella amaba a John, y lo profundamente que Michael, su primo, también lo amaba, entonces sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro después de la muerte de John no tendrían sentido. No quería simplemente decirle al lector que lo amaban. Quería que el lector lo sintiera”, expuso.

Al finalizar, aseguró que confía en que la historia que Netflix realizará para 'Francesca' será igual de conmovedora que la de los libros.

“Confío en que, cuando Francesca tenga su temporada de Los Bridgerton, será la historia más emotiva y desgarradora de la serie, al igual que El corazón de una Bridgerton siempre ha sido la verdadera historia lacrimógena de la saga. Honestamente, puede tener aún más impacto, ya que John pasa mucho más tiempo en pantalla que en el libro, y creo que es justo decir que todos nos hemos enamorado un poco de él”.

¿De qué trata El Corazón de una Bridgerton?

El día que conoció a 'Francesca Bridgerton', 'Michael' probó por primera vez el dulce sabor del amor y el amargo gusto de la desesperación. Porque ella era la única de las muchas mujeres que había conocido que le inspiraba auténtica pasión, pero era también la mujer de su primo John, al que quería más que a un hermano.

El destino interviene y 'John' muere de forma repentina. Su desaparición proporciona a 'Michael' riqueza y posición... pero lo único que siempre envidió de el sigue estando fuera de su alcance, tras la infranqueable barrera del remordimiento.

'Francesca' no entiende por qué el mejor amigo de 'John' y en quien ella misma siempre ha buscado apoyo, no está a su lado para consolarla. Algo en su interior le dice que debe dar un pequeño paso, apenas un gesto, para que el secreto de 'Michael' salga por fin a la luz. Pero esa misma voz le dice también que cuando lo haga su propia vida cambiará para siempre.