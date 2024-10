'Esto me está afectando', Amaia Montero habla sobre salida de Leire de La Oreja de Van Gogh

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh sigue generando controversia.

En redes sociales corrió el rumor de que Amaia Montero volvería a la agrupación española y que esa sería la razón, por lo que los músicos habrían sacado a Leire.

Fue por medio de un escueto comunicado que LOVG anunció que Martínez ya no estaría en el proyecto.

Ante tantos dimes y diretes, Amaia Montero ya dio su versión de los hechos al medio de comunicación, Semana.

Amaia anda muy estresada y dice que se ha alejado de los medios, tratando de llevar una vida normal, sin embargo, en Internet la bomba estalló y lo sigue haciendo y eso ha comenzado a dañarla.

Con estas palabras, Montero ha sido tajando y ha dejado ver su deseo de que volver al grupo sea algo que desee hacer. También comentó que no desea protagonismo alguno.

Como es sabido, la intérprete tuvo problemas emocionales hace tiempo. Ahora se encuentra bien y lo que menos desea es volver a quebrarse.

En fechas recientes, Leire se había mostrado indignada porque luego de que corriera el rumor de que Amaia regresaría, muchos seguidores del grupo decían que eso era algo muy positivo.

“No me gustan las faltas de respeto. Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si Amaia vuelve... Pudiera pasar, o no. Es algo que ahora mismo no me planteo. Lo que no me gusta es que se diga: ‘Ah, qué maravilloso que vuelva’. Y yo, qué. Porque parece que a todo el mundo se le olvida que ya hay una cantante en el grupo que soy yo”, contó a Navarra Televisión.