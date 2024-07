Esto le pagarán a Celine Dion por cantar en Juegos Olímpicos de París 2024

Celine Dion está decidida a no dejar que el síndrome de la persona rígida, que le fue diagnosticado hace algunos años, la detenga. A pesar de los desafíos que esta rara enfermedad ha impuesto en su voz, la cantante continúa preparándose intensamente y ahora está más cerca que nunca de volver a los escenarios.

Según reporta TMZ, la intérprete de "My Heart Will Go On" se presentará este viernes en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París.

La estrella aterrizó en Francia este lunes, y está ensayando para interpretar solo una canción, por la cual aparentemente le pagarán 2 millones de dólares.

Además, se detalla que el evento deportivo está invirtiendo una cuantiosa cantidad para asegurar que la cantante esté lo más cómoda posible, cubriendo los costos de viajes, barcos, hospedaje, y también va acompañada por su numerosa familia.

Con este evento, Celine Dion estaría cumpliendo otro de sus más grandes sueños desde que enfermó: ver la Torre Eiffel. En una entrevista con Vogue, expresó que ha estado trabajando todo su cuerpo y alma para continuar con su vida lo mejor posible, ya que hasta el momento no hay cura para su enfermedad y es progresiva.

La última vez que la famosa se presentó fue antes de la pandemia de Covid-19, durante su gira mundial Courage en Newark, Nueva Jersey, el 8 de marzo de 2020. Recordemos que el síndrome de la persona rígida es una condición que hace que su cuerpo se paralice en ocasiones durante horas, provocándole fuertes dolores.