Esto es lo que pedía Adrián Marcelo por ser conductor de Sale el Sol

Adrián Marcelo, famoso por su estilo irreverente y su participación en La Casa de los Famosos México, continúa generando polémica tras explicar las razones por las cuales rechazó la oferta para conducir el programa matutino Sale el Sol.

En una entrevista para el programa de YouTube Desde el Cerro de la Silla, presentado por Franco Escamilla, el influencer regiomontano no solo habló sobre la propuesta que recibió, sino que también insinuó que Televisa lo tiene vetado y lanzó duras críticas contra la empresa, acusándola de restringir la libertad creativa de sus colaboradores.

Adrián Marcelo recordó cuando fue invitado a integrarse como conductor del programa Sale el Sol, pero dejó en claro su desacuerdo con las condiciones ofrecidas.

"Imagen me dijo: '¿Quieres venir a hacer Sale el Sol'. Me dijo lo que me ofrecían y les dije: 'Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables'", expresó el creador de contenido, refiriéndose al monto que le ofrecieron como sueldo.

https://x.com/veralife_/status/1864893417706385518

La charla, que también contó con la presencia del comediante Iván Fematt ‘La Mole’, dio lugar a un debate sobre las supuestas restricciones que, según Marcelo, enfrentan los talentos dentro de Televisa.

¿Qué era lo que quería Adrián Marcelo?

De acuerdo con la información revelada por Alex Kaffie, una de las principales condiciones que Adrián Marcelo planteó para aceptar la conducción de Sale el Sol fue un salario mensual de 160 mil pesos. Además, entre sus exigencias estaba la provisión de un departamento en la Ciudad de México.

