Esteban Villegas aclara licencia de José Guillermo Adame en la SEED

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) tiene un Reglamento interno que señala que al momento de faltar, pedir permiso, licencia y/o renuncia del titular, quien asumirá las funciones será la persona que se encuentre al frente de la Subsecretaría de Administración y Planeación, señaló el gobernador Esteban Villegas. Esto en referencia a la licencia que solicitó José Guillermo Adame Calderón para separarse de sus labores, como secretario de Educación por 40 días para buscar la presidencia municipal en la capital del Estado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actualmente, dicha subsecretaría de Administración la ocupa Ricardo Morales Corral.

Sobre si habrá algún nuevo nombramiento como titular de la SEED, el mandatario estatal dijo que se va a esperar “porque pues pidió licencia por 40 días, él trae una aspiración, no podía estar dentro del gobierno pero eso no quiere decir, porque me han dicho mucho ‘están peleados, están enojados, lo corrió’, no, no, tengo una gran relación con memo, es mi amigo personal y aparte bueno, tenía una aspiración, es válida, vamos a ver si se le da, y bueno, pues ya es un tema de él”.

Adame Calderón ofreció una rueda de prensa en recientes días y declaró que: "He tomado la decisión de buscar servir a las familias del municipio de Durango desde otros horizontes, quiero seguir haciendo equipo con el gobernador desde la presidencia municipal, en esta ciudad necesitamos construir capital humano, servicios y condiciones de infraestructura con el propósito de que las inversiones que está atrayendo nuestro gobernador (Esteban Villegas Villarreal) tengan la óptima recepción y sean capitalizables por las mujeres y los hombres de Durango".