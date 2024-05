Este viernes Junior H regresa a La Laguna

Aunque les encanta el estilo “Sad”, este viernes los fanáticos laguneros de Junior H son los más felices porque por fin, esta noche, volverán a encontrarse con el cantante de corridos tumbados en el que será el segundo concierto que dé en la ciudad de Torreón en su corta y exitosa carrera.

En marzo de 2023, se registró su primera conquista en la región tras abarrotar el popular recinto donde volverá a presentarse hoy, trayendo consigo un nuevo álbum que, como publicó este diario el pasado octubre, Antonio Herrera, nombre real de Junior H, sigue portando su insignia de melancolía en $AD BOYZ 4 LIFE II, dando continuación a la música triste con el dominante subgénero del regional mexicano.

Esta ocasión, los boletos para ver a Junior se volvieron a agotar en cuestión de días luego de que el Coliseo Centenario de Torreón anunciara su fecha de presentación, siendo de los primeros artistas de este 2024 en reinar la taquilla.

“El niño triste que no es bonito, pero sí es un maldito rockstar”, como cita en una de sus nuevas canciones, no deja de sorprender con música nueva, ya que hace apenas unos días se estrenó el tema La Durango, en el cual colabora junto a Peso Pluma y Eslabón Armado; estos últimos incluso ya interpretaron la canción en la televisión americana luego de asistir al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring, hace una semana.

Asimismo, Junior H y el rapero español, Rels B, lanzaron juntos Un Desperdicio, una de las canciones que se encuentra entre las más reproducidas en la plataforma de Spotify dentro del Top 50 de México, donde también aparece Y lloro, uno de sus principales temas incluidos en su reciente disco.

Cabe señalar que, después de que el lunes se revelara la lista completa de artistas que se presentarán en la próxima Feria de Durango, los accesos para ver a Junior H ya están agotados, por lo que en definitiva, el artista guanajuatense de 23 años de edad tiene conquistado el norte del país.