Este fue el motivo porque Extranormal salió de TV Azteca

Los televidentes se sintieron muy tristes al enterarse de la cancelación del programa 'Extranormal'. El conductor principal, Octavio Elizondo, fue quien anunció a la audiencia que no habría más episodios y que, tras 17 años, habían decidido suspender el programa.

El conductor agradeció el cariño y apoyo que les dieron los televidentes, además, comentó que la televisora había tomado la decisión de no seguir con el programa. Esto provocó una gran tristeza entre los televidentes que habían seguido las investigaciones paranormales durante tantos años, quienes empezaron a cuestionar las razones detrás de la decisión.

¿Por qué cancelaron Extranormal?

Al igual que Octavio Elizondo, otros miembros del equipo del programa, que en su última etapa se transmitía por a+, también comenzaron a despedirse y a revelar las razones detrás de su cancelación. Según Luisa Cárdenas, quien había sido vidente en el programa desde sus primeras temporadas y regresó en la última etapa con otro equipo, la causa del final fue la envidia de otros programas dentro de la misma televisora.

Dijo que había personas que no estaban de acuerdo con el proyecto y sus opiniones terminaron ganando: “Desgraciadamente las políticas de la empresa decidieron que ya no era un proyecto adecuado… en las televisoras se mueven muchos frentes y había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra y finalmente terminó en ganar la gente que estaba en contra”.

Luisa señala que algunos productores no podían comprender cómo un programa con un presupuesto menor lograba tener un rating superior al de los suyos: “Daba grandes resultados y eso a los demás, no sé si productores, a la gente de los demás programas no les gustaba”.