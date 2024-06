Este cantante lleva su pantalla a Glastonbury para ver la EURO

El exintegrante de la boyband británica One Direction, Louis Tomlinson, compró una pantalla para poder disfrutar del partido de Inglaterra contra Eslovaquia en medio del Festival de Glastonbury 2024, que se lleva a cabo en Inglaterra.

El cantante, cuya afición al fútbol no es desconocida para sus fanáticos, situó una pantalla en el campo del festival para que los fanáticos pudieran unirse a ver el juego, luego de que los organizadores decidieran no transmitirlo durante el festival.

Al terminar el partido, el artista fue cuestionado, donde la entrevistadora le apodó como el “Dios del festival” y cómo hizo esta hazaña, a lo que el cantante se limitó a comentar que había sido difícil por la señal inestable, pero que estaba contento por el triunfo. Si bien el cantante no estaba anunciado como parte del cartel para dar un espectáculo, acudió como fanático y causó revuelo por dejar de lado el espectáculo por el partido.

Así lo dejó México

Fanáticos reaccionaron al cambio de imagen del artista por su cabellera y barba visiblemente canosas, a pesar de tener apenas 32 años de edad.

“Sus ojos, sus canas, todo precioso”, comentó @monserrathDima4 en X.

Esto a tan solo unas semanas de que el cantante estuviera de gira por México y se presentara en diversos estados del país, como Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y por último en el The Away From Home Festival en Mérida, Yucatán.

Este festival fue creado por el londinense en el 2021 y fue en esta cuarta edición que finalmente trajo su espectáculo a México.