Este 5 de noviembre se cumplen 20 años de no saber el paradero de Fanny; su búsqueda no para

Este 5 de noviembre se cumplen 20 años, de que Stephanie Sánchez Viesca “Fanny” fue vista por última vez en la calle 28 y Matamoros en Torreón, esperaba el camión, que la llevaría de regreso a casa en la colonia Quintas del Nazas, a donde jamás regresó. Tenía 16 años de edad, vestía una pantalonera, playera del colegio Español, y una llamativa mochila en forma de conejo, cuando desapareció.

El año pasado, justo en el mes de mayo, luego de casi siete largos años, Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca, sus padres, trabajaron durante dos días, en un punto entre los límites de Torreón con Matamoros, en el que presuntamente fue enterrada, sin embargo los resultados fueron negativos. Pese a ello, esperan una nueva orden de un juez federal, para que puedan entrar a un nuevo predio en el mismo sector.

Desde entonces, no se han tenido nuevas pistas, ni de forma anónima, como se ha logrado dar con diversos puntos en donde se han encontrado restos humanos como parte de los trabajos que realizan como grupo Vida, que nació tras la desaparición de su única hija mujer.

Mencionó también, que la intención de llevar la historia de Fanny a la plataforma de streaming Netflix, como sucediera con el caso de la pequeña María José Monroy Encino, secuestrada en septiembre del 2010 en el Estado de México, no tuvo frutos.

“No hubo interés”, dijo Ortiz, por lo que no insistieron.

Esta idea nació en este 2024, cuando arrancaron con una campaña en redes sociales con el hashtag #FannyEnNetflix, a fin de que la empresa de streaming pudiera voltear y así lograr que se proyectara su historia como un documental, serie o como fuera posible.

En aquella ocasión, el padre de Fanny cometó: “¿Quién no ve Netflix?, mucha gente puede decir que ya son muchos años, no importa, no nos robaron a una mascota; no vamos a parar hasta saber, como sea, como la encontremos, pidiéndole a Dios salud y vida para lograrlo".