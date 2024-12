Estas celebridades estuvieron a punto de ser futbolistas

¿Qué hubiera pasado si figuras de la música y celebridades hubieran tomado el rumbo de ser futbolistas?

La vida da muchas vueltas y las celebridades no quedan exentas de esa regla, pues varios de ellos tenían una idea en su cabeza y terminó por convertirse en otra completamente diferente, específicamente, de ser futbolistas.

Aunque no parezca, existen famosos que estuvieron a punto de soltar el micrófono y dedicarse al balompié a tiempo completo, no obstante, el destino hizo que estos tomaran su decisión alejados de las canchas de futbol, aquí un listado sobre celebridades que le dijeron "no" al futbol a pesar de haber tenido acercamiento al deporte.

Celebridades que casi se convierten en futbolistas

Ricardo González "Cepillín"

De su natal Monterrey, Ricardo González, conocido en el mundo del entretenimiento como "Cepillín" (QEPD), formó parte del Club Jabatos, equipo que se convertiría después en los Tigres de la UANL, el comediante se desempeñaba como portero, fue suplente de Juan de Dios Cotera, primer guardameta en la historia de los felinos, incluso disputó partidos en el Estadio Tecnológico y el "Volcán".

Teo González

El comediante mexicano, Teo González, antes de agarrar el micrófono y hacer reír a la gente, llegó a la Primera División del futbol mexicano con el Club León, no obstante, este fue suplente durante tres años, asimismo, nunca pudo debutar en la primera categoría y le dijo "adiós" a las canchas.

Maluma

El cantante colombiano, Maluma, tuvo un paso por las divisiones inferiores del Atlético Nacional, popular club de su país natal, específicamente, el artista de reggaetón tenía un talento y velocidad en la media cancha, no obstante, este se decantó por la música y se despidió del deporte.

Kalimba

Quien alguna vez fue integrante de OV7, también casi se decanta por el futbol mexicano, Kalimba estuvo en las fuerzas básicas de distintos clubes, incluso recibió propuestas por parte de Pumas, Necaxa y América para sumarlo a su plantilla, sin embargo, el mundo del espectáculo lo sedujo y eligió desarrollar su talento con la voz.

José Alfredo Jiménez

"El Rey" de la música mexicana, José Alfredo Jiménez estuvo con el "Tota" Carbajal en el Club Oviedo, además de haber estado en el Deportivo Marte, este se desempeñaba como portero pero abandonó las canchas para convertirse en un ícono musical mexicano.