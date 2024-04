Estandarte de la 4T Flora Leal recorre Villa Juárez

Flora Leal, candidata a Diputada Local por el Distrito XIII, recorrió las calles de Villa Juárez, donde convocó a sus habitantes a conocer sus propuestas alineadas a los principios de la Cuarta Transformación.

En dicha comunidad, Flora candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango, fue recibida por habitantes de esta comunidad, ante quienes se comprometió a impulsar el Segundo Piso de la Transformación a través del Plan C, que es alcanzar la mayoría del Congreso de la Unión y en todos los Congresos Locales como el de Durango.

La candidata del Partido Morena y el Partido Verde Ecologista de México, representa la voz de los jóvenes y la defensa de los derechos de las mujeres, que desde el Congreso tendrán en Flora Leal una promotora apegada a los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al Pueblo.

Flora recorrió casa por casa, respaldada por compañeros de lucha por llevar la Cuarta Transformación al Congreso, y saludó a los habitantes de este sector, a quienes escuchó sobre sus necesidades y problemas y a quienes pidió su confianza para que este dos de junio en las cuatro boletas haya voto masivo a Morena y tenga la próxima Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum, una aliada en el Congreso de Durango en la persona de Flora Leal, una diputada con Amor y Lealtad a Lerdo.