Están listos para enamorar a Torreón

Se llegó el día esperado por los laguneros que son adictos a la música romántica y también a varias rolas de esas conocidas como "corta venas".

Este viernes, Emmanuel y Mijares se presentarán en el Coliseo Centenario como parte de su gira Two'r Amigos.

El tour lleva una década en los escenarios, por lo que hoy, los artistas aprovecharán para celebrar con los laguneros estos años de triunfos.

Las puertas del lugar abrirán a las 19:00 horas. Se recomienda llegar temprano para evitar contratiempos ante el tráfico del periférico Raúl López Sánchez.

El espectáculo se llevará a cabo en un formato de 360 grados, tal y como sucedió en su concierto pasado, ocurrido en febrero de 2020, antes de que la pandemia de COVID-19 afectara al mundo entero.

En unas horas sonarán temas como Soldado del amor, Bella, No se murió el amor, Poco a poco, Este terco corazón, Quiero dormir cansado o La chica de humo, entre otros.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Emmanuel comentó que para él, siempre es grato venir a la Comarca Lagunera, tierra en donde ha tenido una fuerte conexión desde hace años.

"Tengo una larga historia con Torreón desde que empezó mi carrera. Justo cuando comencé de manera formal hicimos una gira de promoción por 28 ciudades del país y una de ellas era Torreón. De ahí en adelante, he ido una gran cantidad de veces y en verdad que la gente de La Laguna es increíble", externó entusiasmado el artista.

Por otro lado, Emmanuel mencionó durante esa misma charla que se siente satisfecho de cómo ha llevado su carrera, desde que comenzó a la fecha.

"He hecho cosas que me atreví a hacer como el tema ranchero, Cómo quieren que la olvide. He realizado cosas que me costaban bastante trabajo, que la gente de la disquera o que rodeaba, las aceptaran.

"Los cambios musicales en mi carrera han sido constantes. Recuerdo cuando pasé de las baladas a cantar La chica de humo o El rey azul; de repente, en la disquera, no entendían estos cambios, sin embargo, al final me apoyaban".

Mijares también ha conversado con esta casa editora y coincidió con Emmanuel en cuanto a que a él también le emociona retornar a la Comarca.

"Siempre es un gusto regresar a Torreón. Me ha tocado ir a Torreón desde los inicios de mi carrera. La primera vez que fui para allá fue en 1986 y desde entonces he ido muchísimas ocasiones, tanto a conciertos como a promover discos. Ustedes siempre han sido amables conmigo", informó.