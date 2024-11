Estalla protesta en primaria de Torreón donde niño disparó en salón de clases

Este miércoles estalló una protesta de padres y madres de familia en la escuela primaria urbana federal "Año de Juárez" de Torreón debido a que estaban inconformes porque la dirección del plantel no les avisó de manera oportuna sobre la detonación de un arma de fuego por parte de un alumno de cuarto año sección "B", el pasado 12 de noviembre.

Mencionaron que los hechos ocurrieron a las 10:30 horas pero que se enteraron minutos antes de las 13:00 horas, a la hora de la salida y que fue por sus propios hijos.

Mediante un comunicado, consideraron que resulta preocupante ante tan gravísimo acto e incluso, un grupo de padres de familia pidieron la destitución de la directora, Socorro Cháirez.

"La comunidad de Padres de familia de la escuela pública primaria Año de Juárez consideramos que toda acción que genere sufrimiento, incertidumbre o perplejidad a un menor, debe ser reprochada, maxime que la finalidad del acto que realizó la directora Socorro Cháirez impacta directamente en los menores bajo su cargo; dicha función pública como profesional de la educación deberá comunicar este tipo de situaciones a los padres, tutores legales de los menores que tiene bajo su cargo pero por ningún motivo debe infringir dichos dolores y sufrimientos".

Señalaron que su deseo no es intentar que los alumnos involucrados sean castigados ni reprendidos por los hechos ocurridos así como tampoco buscan responsables sino que se respeten los derechos humanos de los niños y niñas. El documento está suscrito por las madres de familia Carolina Lira, Susana Niño Segura y Susana Lazarín Martínez.

Después de las 8:30 horas de este día, los padres de familia y personal directivo y docente así como representantes de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu) se congregaron en el auditorio de la primaria para abordar el tema.

Entre los mismos papás entraron en confrontaciones, hubo gritos, reclamos y palabras altisonantes.

Previamente, en el patio escolar, algunas madres gritaban "¡Fuera de la directora, fuera la directora, fuera, fuera!" y "¡Aquí lo que queremos es saber qué va a pasar con el niño!".

En el auditorio, Irene Licón, asesora jurídica de Servicios Educativos pidió a los papás que les dieran la oportunidad de informar de manera adecuada y que era importante que se comunicaran con respeto.

"Muchas veces la mala información es la que no nos ayuda y nos genera este miedo y este pánico que como obviamente padres de familia, sentimos ante tal situacion, entiendo perfectamente que están preocupados, ocupados y molestos en algunos casos por como se dan las cosas, pero creánme que en la Secretaría de Educación atendemos todas y cada una de las indicaciones que ya están estipuladas como protocolos y que desafortunadamente cuando pasan este tipo de cosas, bueno pues hay que activarlos", explicó.

Les dijo que cuando a ellos les avisó la supervisión escolar sobre los hechos, el arma ya estaba resguardada, separados los dos niños involucrados y ya se había contactado a los padres de familia de esos menores.

La explicación que les dió a los padres no fue suficiente y empezaron de nueva cuenta los gritos pues decían que no les parecía justo que no le avisarán a todos los papás, sobre todo a la mamá de una niña de nueve años que fue apuntada con el arma en el estómago por uno de los menores.

"Esta es la gota que derramó el vaso de situaciones generadas en ciclos anteriores con la autoridad de Socorro Cháirez, este es un detalle de muchos que han pasado. Acuérdense de lo que pasó en 6 B el año pasado, y la niña que toquetearon en los baños, nadie hizo nada ni informó nada, ¿qué se aclaró de esa situación?, nada, y si se aclaró ¿por qué no se nos informa?", dijeron algunas de las mamás.

Licón les respondió que así no podrían avanzar.

Directora pide tranquilidad y anuncia medidas de seguridad

En su intervención, Socorro Cháirez, comentó que afortunadamente se pudo evitar una tragedia y aseguró que la escuela activó inmediatamente el protocolo y llamaron a las instancias correspondientes como Seguridad Pública.

Destacó que el primer filtro siempre será en casa, con los padres de familia, pidió tranquilidad y dijo que "gracias a Dios no pasó a mayores" y que seguirán haciéndose las investigaciones pertinentes.

A partir de la fecha, Cháirez detalló que para garantizar la seguridad de la comunidad escolar, se activó el protocolo con Asesoría Jurídica de la Sedu, se dió a conocer el hecho a Pronnif y a la Fiscalía de Coahuila, además de que se tiene programada la Operación Mochila.

Comentó que desde esta semana y hasta que comience el periodo vacacional de fin de año, los alumnos dejarán sus útiles escolares en el salón de clases hasta nuevo aviso. Quienes de enero de 2025 en adelante tengan la posibilidad, deberán acudir con mochila transparente. También se implementarán pláticas a los alumnos acerca de riesgos de portación de armas y objetos prohibidos y charlas sobre omisión de cuidados a los padres y madres de familia por parte de diversas dependencias, como el Sistema DIF.

Habrá atención personal especializado para brindar apoyo psicológico al grupo donde se registraron los hechos, revisión diaria para evitar que estudiantes introduzcan objetos prohibidos , implementación de acciones conjuntas con el Comité de Seguridad Escolar y el apoyo del Consejo de Participación Social.

Indicó que no les llamó en tiempo y forma al resto de los padres de familia porque quisieron evitar el daño emocional y la crisis de las y los menores.