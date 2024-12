¿Está vigente tu INE? Comprueba si podrás participar en las primeras elecciones del Poder Judicial 

El 1 de junio de 2025 se celebrará la primera elección para elegir a quienes ocuparán los cargos del Poder Judicial en México, para lo que necesitarás tu credencial de elector.

Si no estás seguro de si tu credencial es válida o si necesitas renovarla, el Instituto Nacional Electoral ha habilitado una herramienta en su página web para que puedas consultarlo de manera rápida y sencilla.

¿Cómo Consultar la Vigencia de tu Credencial?

El proceso para verificar la vigencia de tu credencial del INE es muy fácil y no te llevará más de unos minutos. Solo necesitas ingresar al portal oficial del INE y seguir los siguientes pasos:

Accede a la página web del INE: Dirígete a www.ine.mx desde tu computadora o dispositivo móvil. Esta es la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Busca la opción “Vigencia tu Credencial”: En la página principal, ubica la sección “Consulta tu Credencial” que se encuentra debajo de la cuenta regresiva de las elecciones al Poder Judicial. Identifica el modelo de tu credencial: Actualmente existen cuatro modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto, la E, F, G y H, emitidas a partir de 2014, 2016 y 2019, respectivamente. Ingresa los datos requeridos: Una vez que conozcas el modelo de tu credencial, deberás introducir en su respectivo recuadro los nueve dígitos de tu Código de Identificación de la Credencial (CIC) y de tu número Identificador del Ciudadano, que vienen al reverso de tu credencial. Verifica la vigencia: Tras ingresar tus datos, el sistema te mostrará si tu credencial está vigente, si está por caducar o si es necesario renovarla. Además de otros datos relevantes como el distrito federal y local al que perteneces, así como hasta cuándo estará vigente.

Recuerda que si tu credencial está vencida y no la actualizas antes de las próximas elecciones, no podrás votar.

Además, la credencial vigente es indispensable para realizar otros trámites, por lo que si ya no está vigente no dejes pasar el tiempo y realiza tu trámite de renovación para no perder tu oportunidad de participar en los próximos procesos electorales.

Mantente atento a las indicaciones del INE para que puedas participar en el proceso electoral judicial extraordinario que se realizará el próximo 1 de junio de 2025.