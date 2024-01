'Está temblando'; 'tiktoker' narra cómo vivió el terremoto de Japón

A primera hora de este lunes, un terremoto de 7.6 grados sacudió Japón, ocasionando el derrumbe de estructuras y el riesgo de tsunami en la costa. Algunos turistas fueron testigos del siniestro, entre ellos, el tiktoker Nova.

Nova, quien es un creador de contenido que documenta sus viajes y recorridos por el mundo, estaba de visita en Japón cuando ocurrió el sismo. A pesar de que el influencer no se encontraba en la zona del epicentro, documentó su reacción en TikTok.

Influencer narra cómo vivió el terremoto en Japón 2024

"Está temblando, está temblando aquí en Japón. Y miren la puerta, es el lugar seguro… ¡Tenemos que ir al baño!", dijo el tiktoker al mostrar cómo se movía la habitación en la que estaba alojado.

El influencer decidió informarse en las noticias sobre lo que sucedía, y ahí fue cuando se enteró que las autoridades del país nipón habían activado una alerta por tsunami.

Nova explicó a sus seguidores que, al momento del sismo, él estaba en una zona alejada de la costa, pero aun así el movimiento lo dejó impactado.

"En México, bueno… siento que no me tocó el epicentro (en Japón). Dicen que siete punto y algo, pero aquí nada más estuvo como (movimientos laterales), pero duraba demasiado. Neta, los temblores aquí en Japón duran demasiado", indicó.

A través de su cuenta de Instagram, Nova agregó que las personas que están cerca del epicentro fueron evacuadas de inmediato. "Yo no estoy en ninguno de esos (lugares), se sintió a penas, pero dicen que allá fue horrible y que el tsunami les va apegar".

Hace algunas horas atrás, Nova había recibido el Año Nuevo en la isla. Por lo que sus fans se mostraron preocupados por su estancia:

"Fuera de broma, espero que todos estén bien y que regreses con bien a México", "¿Qué onda, estás bien y si llegó el tsunami?", "Qué bueno que estés bien", "No sé cómo se queda grabando y no sale rápido", "Cuídate, no te queremos perder".