Esta serie de Prime Video le encantó a los fans de El Juego del Calamar

Hace algunos años el mundo quedó encantado con la serie surcoreana El Juego del Calamar de Netflix, y desde entonces, aunque se han estrenado varios dramas procedentes de este país, ninguno ha logrado igualar su éxito, sin embargo, todo indica que hay una serie que podría generar el mismo impacto.

Se trata de la serie The Killing Vote, aunque esta serie pertenece a la plataforma de "streaming" Amazon Prime Video, es igual una producción surcoreana que cuenta en su elenco con grandes estrellas de los K-dramas: Lim Ji-yeon, Park Hae-jin y Kim Kwon.

La serie se estrenó originalmente por la cadena de televisión surcoreana SBS, se emitió entre el 10 de agosto de 2023 al 16 de noviembre del mismo año. Afortunadamente, ahora puede verse por Prime Video como una producción original.

¿De qué trata The Killing Vote?

En The Killing Vote se desconoce la identidad de Dog Mask, un sujeto misterioso que castiga a los criminales atroces que han logrado evitar el castigo de la ley, pero no lo hace solo, ya que a través del voto de los ciudadanos mayores de 18 años, quienes reciben un mensaje de texto con una votación en las que son cuestionados sobre si el criminal debe recibir la muerte o no, son partícipes de un asesinato. Si el 50% de los votantes responde a favor de la pena de muerte, Dog Mask asesina a esa persona.

En medio de todo esto, vemos como un equipo de policías investiga quién está detrás del sujeto misterioso con máscara de perro.

¿Sabías que...?

Este drama está basado en el webtoon Kookminsahyungtopyo escrito por Eom Se Yoon e ilustrado por Jung Yi Poom.