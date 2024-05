Esta serie de Prime Video es perfecta para los amantes de Pretty Little Liars

Si eres fan de la serie Pretty Little Liars y quieres ver un drama juvenil que tenga las mismas dosis de suspenso, romance y diversión, en Prime Video existe un programa que te encantará.

La serie Pretty Little Liars marcó a toda una generación de jóvenes desde que comenzó a emitirse en el año 2010, hasta su final en el 2017. Su impacto fue tal que se han realizado dos spin-offs, el primero Ravenswood en el año 2013, y el segundo en el 2019, el cual se tituló como Pretty Little Liars: The Perfectionists.

De la serie orinal surgieron grandes estrellas del entretenimiento que son muy queridas como Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell y Troian Bellisario.

A partir del 2022 se comenzó con un reboot que su vez es una especie de continuación de la historia, sin embargo, se enfoca en un grupo nuevo de chicas, esta vez interpretadas por Bailee Madison, Maia Reficco, Chandler Kinney, Malia Pyles y Zaria SImone. Hasta el momento se han estrenado dos temporadas por Max: Original Sin y Summer School.

Sin embargo, si eres de los fans que ya vieron todas las temporadas de PLL, así como sus spin-offs y nuevas temporadas, existe un programa que tiene una esencia similar a las del mundo creado por I. Marlene King, quien a su vez se inspiró en los libros de Sara Shepard.

Cruel Summer, la serie que tienes que ver si amas Pretty Little Liars

La opción perfecta para los fans de Pretty Liars es Cruel Summer, una antologia de dos temporadas que se puede ver en Prime Video.

Este drama de suspenso adolescente fue creada por Bert V. Royal y estrenó su primera temporada en abril del 2021.

La primera temporada cuenta la historia de los efectos a largo plazo de un secuestro, pues Kate Wallis, la chica más popular de una ciudad ficticia de Texas, desaparece sin dejar rastro, en medio de todo una joven llamada Janette Turner es acusada de su desaparición.

La segunda entrega muestra un conflicto entre Megan, Isabella y Luke, luego de que un video sexual es filtrado, Megan e Isabella quedan como las principales sospechosas de la muerte de Luke.