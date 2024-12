Esta fue la alineación de Pachuca que conquistó la Copa Sudamericana

Pachuca está próximo a disputar un legendario partido en contra de Real Madrid.

Pachuca una vez más demuestra porqué se le considera un "grande" en torneos internacionales y está próximo a disputar la gran final de la Copa Intercontinental en contra de nada más ni nada menos que el Real Madrid, conjunto dirigido por Carlo Ancelotti con figuras como Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham.

Previo al partido, Bellingham y el entrenador de los merengues aseguraron que Pachuca no será un rival fácil, pues vieron el juego creado por los Tuzos en contra de Botafogo y Al Ahly, además Ancelotti señaló que la diferencia de plantilla no tiene nada que ver en este tipo de instancias, por lo que no subestima al conjunto mexicano.

El día que Pachuca "destrozó" a la Conmebol

Por otro lado, Pachuca es el único equipo de la Concacaf que ha logrado conquistar un título de un torneo de la Conmebol, esto sucedió en el año 2006, cuando los Tuzos se vieron las caras en contra del histórico equipo chileno, Colo Colo.

Los Tuzos derrotaron al Athletico Paranaense en la semifinal de la Copa Sudamericana cinco goles a uno en global, mientras que Colo Colo hizo lo propio en contra de los Diablos Rojos de Toluca, semifinal que se definió cuatro tantos a uno en favor para los chilenos.

El 30 de noviembre de 2006 a las 7:15 pm se disputó la ida de la final en el Estadio Hidalgo, cabe destacar que en ambos partidos, Pachuca mostró una superioridad en contra de su rival, el primer encuentro terminó con un empate a un gol a cargo de Christian Giménez para los Tuzos y "Chupete" Suazo para Colo Colo.

La vuelta tenía lleno al Estadio Nacional de Chile, una sola alma no cabía más en el recinto, el 13 de diciembre a las 9:30 pm se disputó la vuelta, donde los primeros minutos mostraron a ambas escuadras intentando descifrar el juego de su rival.

No fue hasta el minuto 35 que, de nueva cuenta, Humberto Suazo metió un zapatazo imposible para Miguel Calero, el estadio enloqueció y la ventaja era hasta el momento del equipo chileno.

Enrique "Ojitos" Meza decidió mandar a Carlos Rodríguez y Damián Álvarez para la parte complementaria, los cuales cambiaron el rumbo del partido, pues al minuto 53, Rodríguez mandó un centro al área que remató Gabriel Caballero con la cabeza, poniendo la igualdad en Chile.

Colo Colo se derrumbó tras el tanto de los Tuzos, pues a partir de ahí, cometieron una serie de errores que les costaron el partido, por lo que el segundo gol estuvo a cargo de Christian Giménez una vez más en el minuto 73, el cual les dio el campeonato y se coronaron como el único conjunto hasta el momento en conquistar un torneo Conmebol.

Así fue la alineación de Pachuca