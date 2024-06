Está cubierta la recolección de basura en el área urbana de San Pedro, afirman en Servicios Públicos

El director de Servicios Públicos en San Pedro, Jorge Lorenzo Dorantes Dávila, manifestó que se tiene totalmente cubierto el servicio de recolección de basura y se tiene un camión en “stand by” por si alguno deja de funcionar.

Expresó que se cuenta con siete camiones, pero solamente se utilizan seis, que son los que cubren las seis rutas que se tienen en la mañana y las cuatro de la tarde, en la zona urbana y en los ejidos Rosita, Concordia y Urquizo y su área conurbada.

“La verdad que andamos muy bien, porque si nos funcionó mucho la estrategia de la contratación del taller especializado diésel, que se encarga de las reparaciones de los camiones y el monitoreo de los recorridos, ellos se encargan del arreglo de los camiones, del tráiler y la retroexcavadora”.

El director del Departamento de Servicios Públicos de San Pedro, declaró que ahora ya no se tiene tanto retraso en los recorridos como antes, por los tiempos “muertos” que se originaban debido a que los trabajadores dejaban sus recorridos para llevar a los establecimientos de materiales reciclables lo que “pepenaban” en sus rutas, o porque se tomaban mucho más tiempo en la hora de su “loche”, esas eran prácticas muy arraigadas.

“Ahorita no tenemos tanto problema en como antes con los tiempos muertos, que era una práctica muy común con el personal encargado de las labores de limpieza, se tienen los problemitas normales, que si el camión pasó muy recio, que si no pasó a la hora, que si ya no se quiso regresar etcétera”.

Aunque, reconoció que hay ocasiones que tienen reportes de donde se manifiesta que hay sectores en donde tienen dos o tres semanas que no pasa el camión, pero al checarlo resulta que sí fueron, pero las personas no sacaron a tiempo la basura.

“Digamos que son detalles dentro de lo normal, así que podemos decir que está en su totalidad cubierto el servicio de recolección de basura, incluyendo los ejidos Rosita, Concordia y Urquizo y su área conurbada".

El funcionario reconoció que de momento no se tiene contemplado asignar rutas en otros ejidos. “Ahorita lo más pesado que es la ciudad y la zona conurbada de esos tres ejidos que se está atendido”.