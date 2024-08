Esperan piezas para reparar elevador de Clínica 53 del IMSS

La representación en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), emitió anoche su postura respecto a la falla del elevador de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 53 de Gómez Palacio.

Se dio a conocer que tras la descompostura del ascensor, de inmediato se reportó al proveedor con el que se tiene contrato correctivo y de mantenimiento.

Tras la valoración por parte de la empresa, se identificaron las piezas afectadas, las cuales no se fabrican en la localidad y se está en espera de su arribo.

La institución mencionó que ningún servicio de la unidad ha sido afectado a causa de la suspensión del elevador y que las acciones de mantenimiento se han realizado adecuadamente.

Agregaron que, de forma permanente, personal de la UMAA informa a pacientes y familiares sobre la situación y la forma en que serán movilizados a los diversos servicios.

Esta falla es la segunda que se presenta en menos de un mes y ha provocado gran molestia entre la derechohabiencia y el personal de salud que labora en la clínica.

Esta semana, se observó a un médico que, en coordinación con otros usuarios y con mucho esfuerzo, auxiliaron a una mujer en silla de ruedas que tenía que descender del primer piso a la planta baja.

En junio de este año, el IMSS dio a conocer que contaba con mil 50 elevadores en distintas unidades del país, de los cuales 85 estaban sin operar, en algunos casos debido a robo de componentes o vandalismo. Sobre ello, el director general de la Institución, Zoé Robledo Aburto, dijo que estaban trabajando en una ruta coordinada para resolver más rápido cualquier eventualidad en las unidades.

Se dio a conocer que durante el periodo de 2016 a 2023, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transportación vertical en Unidades Médicas y no Médicas del Instituto se llevó a cabo a través de los recursos del Programa Anual de Operación (PAO). El monto total asignado fue de 105.1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el presupuesto del año 2022.

Cabe hacer mención que en La Laguna de Coahuila y Durango, en los últimos años se han reportado fallas en elevadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Torreón así como en la UMF No. 43, el HGZ No. 51 y de la UMF/UMAA No. 53 de Gómez Palacio, entre otros.