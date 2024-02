Esperan obreros que Juez apruebe cambio de consejo de AHMSA

Los obreros de Altos Hornos de México esperan que el Juez Saúl Martínez Lira apruebe el cambio del Consejo de Administración AHMSA para que llegue la inversión.

Francisco Ríos Treviño, Secretario General de la Sección local 288 indicó que se requieren los recursos financieros para la puesta en operación de la industria. Los fondos económicos están listos pero no son inyectados porque Alonso Ancira aparece aún como presidente, explicó.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en todo el país no aprobó el cambio de mesa directiva. El togado lleva los juicios en materia de Concursos Mercantiles.

Ríos Treviño manifestó que diferentes actores del proceso jurídico han señalado la presencia activa de inversionistas nacionales y extranjeros con recursos para invertir. Sin embargo no han inyectado el financiamiento aún y esperan que se apruebe el cambio de Consejo de Administración para aplicar los primeros 360 millones de dólares.

“Nos han informado que las negociaciones están muy avanzadas y que es cuestión de semanas para que se resuelva el problema” afirmó. Consideró que son temas de carácter legal los que los socios de Altos Hornos de México y los inversionistas ajustan para aplicar los recursos.

Llamó a los obreros a mantener la unidad y no incurrir en actos de resistencia o desobediencia civil que no abonan beneficios y por el contrario generan conflictos. Los inversionistas interpretarían que los trabajadores son problemáticos y podrían no seguir con el proyecto, consideró el representante obrero.

Expuso que la solución de AHMSA no se dará con paros, bloqueos ni protestas. Son negociaciones entre inversionistas particulares en un juzgado federal, reiteró.

Llamó a los trabajadores a mantener la calma, evitar situaciones que puedan afectar la percepción de los inversionistas sobre Monclova y aguantar unas semanas más.

Dijo que la prórroga para el período conciliatorio, de 90 días, es un plazo para continuar las negociaciones, “pero no quiere decir que terminen en 3 meses. Pueden concluir mucho antes” terminó su declaración el dirigente obrero.