Esperan definir la forma de entregar los 13 millones de pesos prometidos a los algodoneros de San Pedro

Esperan definir los mecanismos para la entrega del recurso, por 13 millones de pesos que autorizó la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a nivel federal para apoyar a los productores de algodón que en el 2023 registraron cuantiosas pérdidas por los bajos rendimientos de la producción, presuntamente por la semilla de mala calidad que se les vendió.

El dirigente de le CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales, explicó que la semana pasada se tenía pactada una junta en la delegación regional de Sader, pero se pospuso, ya que la intensión es realizar una reunión virtual con Santiago Arguello Campos, coordinador general de Agricultura para definir, los requisitos que se deben cumplir para que los afectados reciban ese apoyo.

Y es que, debido a que el problema se registró en el 2023, se les había prometido que al pasar el proceso electoral se dispersaría ese recurso, pero luego les salieron con que, la Secretaria de Hacienda no había “liberado” el recurso ya que fiscalmente era imposible justificar dinero entregado en 2024 con documentación del año anterior.

El entrevistado mencionó que, en el 2014, también los algodoneros tuvieron problemas y se gestionó un apoyo, el cual se entregó hasta el 2016, pero lo que hicieron fue, que como la mayoría tenía sus permisos se siembra, se presentaron la del año en curso, es decir del 2016, por lo que ahora se propondrá hacer algo similar, aunque reconoció, por las millonarias pérdidas que se registraron con ese cultivo, muchos decidieron sembrar otra cosa, pero repitió que algo se tiene que hacer para que les llegue ese recurso.

“Tenemos que decidir como se les va a ayudar, por que este año muchos decidieron no sembrar algodón, se fueron a otros cultivos o de plano ya no sembraron. El año pasado eran 10 mil hectáreas y ahora son 6 mil 500, 6 mil 800 hectáreas, pero el problema es que ellos dicen que Hacienda no les autoriza el recurso con papeles del 2023, que tienen que ser del 2024, por eso les decimos, ¿entonces cómo le ha hacer? Definamos cómo vamos a operar eso, sino vamos a tener un problema, pero discutámoslo para que los compañeros tengan ese recurso”