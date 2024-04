Esperan 14 identificaciones más en Patrocinio

Al menos 14 identificaciones más podrían darse entre los fragmentos óseos recolectados por Grupo Vida en el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, considerado como el punto de mayor extensión y exterminio, ya que en nueve años se ha logrado recuperar hasta una tonelada.

Fue precisamente en este lugar, en donde en un operativo de búsqueda entre autoridades y grupo Vida, realizado en 2016, se logró la recuperación de un fragmento de columna, el cual dio positivo al ADN de Sandra Yadira Puente Barraza, desaparecida desde el 2008 en Torreón. Sus restos fueron entregados apenas en este mes de abril a su madre, Juana Isabel Barraza.

Óscar Sánchez-Viesca, fundador de Grupo Vida y padre de la desaparecida Stephanie Sánchez-Viesca "Fanny", dijo que las autoridades les informaron sobre las 14 identificaciones que se obtuvieron recientemente y que habrán de notificarse en breve a las familias de personas desaparecidas.

"Por deducción lógica, muchas personas de esos años (2008 en adelante) pudieran estar localmente aquí; quisiéramos que todos se encontraran con vida, pero también es una realidad, y por eso es importante visibilizar el grado de violencia que vivimos aquí en La Laguna, el número de desapariciones", dijo Sánchez-Viesca.

Lo anterior, únicamente en Patrocinio, pues el grupo tiene identificados un total de 27 "puntos de exterminio", pero el de mayor extensión sigue siendo esta localidad, ya que tan sólo aquí se ha logrado la recuperación de casi una tonelada de restos.

Se trata de una superficie de 67 hectáreas, las cuales fueron divididas en 960 cuadrantes de 20 x 20 metros, por lo que desde un inicio, es decir, desde el 2015, se dijo que los trabajos podrían demorar hasta 20 años.

"Desde un principio se trajo a la antropóloga Bertina Ortega, que fue la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, y ella fue la que dijo cómo se iba a trabajar Patrocinio, por cuadrantes… No llevamos ni la mitad del predio. Entonces lo único que le pedimos a Dios es que nos siga colmando de salud para poder seguir y poder terminar, pero eso es de nunca acabar", dijo el padre de Fanny.

SITUACIÓN JURÍDICA

De acuerdo con el colectivo Búscame, una vez que son entregados los restos de un familiar, el caso no se cierra.

"Jurídicamente no se puede cerrar la carpeta de desaparecidos, que es en donde normalmente radican las búsquedas que hacen en campo, sino que se tiene que abrir y compartir información con homicidios, en el caso de la localización sin vida y tienen que hacer la investigación a la par".

Se explicó que cuando nace una investigación por homicidio, que son quizás las personas que fueron encontradas sin vidas o localizadas en fosas comunes, no puede cerrar tampoco su carpeta, porque la ley federal marca que hasta que no se conozca la suerte y paradero, hasta que no se conozca a los responsables y qué fue lo que ocurrió con la persona fallecida, no se puede cerrar la carpeta por desaparición ni por homicidio; cuando encuentren y procesen a los culpables, sería la única forma de cerrar ambas carpetas", explicó.