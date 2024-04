Espera que Torreón le dé suerte

Adal Ramones le tiene mucho aprecio a la Comarca Lagunera, es por eso que ha elegido nuestra región para comenzar su nuevo proyecto.

El actor y conductor habló con El Siglo de Torreón a propósito de la visita que hará con Ana Belena a La Laguna para presentarse el 9 de mayo en el Teatro Isauro Martínez con la obra Otra vez papá, de Daniel Dátola.

"Decidimos estrenar en Torreón, luego nos vamos a Saltillo y Monterrey. Espero que me den la patadita de la buena suerte.

"Ahora, me emociona ir al Teatro Isauro Martínez porque es un patrimonio cultural. Tiene muchos años y está muy bien conservado, sin perder su magia", comentó entusiasmado.

Vía telefónica, Ramones definió a Otra vez papá, como "una comedia increíble".

"Es argentina y la adapté a México, a la manera de hablar de nosotros. Es la loca aventura de ser papá después de que tus hijos mayores ya están grandes.

"Cuando yo conocí al autor argentino, a Daniel Dátola, le dije, 'parece que me entrevistaste'", y es que precisamente hace unos meses Adal volvió a ser papá, tras haber experimentado la paternidad años atrás.

En la trama, el nacido en Nuevo León dio los detalles de su personaje llamado "Arturo".

"Yo tengo a mi hija Paola, que tiene 23 años y tengo un 'chamaco' de 11 meses y el bebé de 'Arturo' se lleva 30 años de diferencia con la hija mayor. Al cuate no le cae el 20 de todas las cosas que ya se inventaron y cuenta con una mujer joven, demandante y que le pide pensión".

Algo que le encanta a Ramones de este montaje es la interacción que se dará entre él y la audiencia.

"'Arturo' habla con el público, rompe con la cuarta pared y hace monólogos con la paternidad, entonces la esposa entra y lo regresa a la vida real. Les cuento que Ana Belena, es quien hace a dicha mujer; es una actriz bellísima y excelentemente preparada, además de que cuenta con la misma edad que Karla, mi esposa".

Dio a conocer el entrevistado que la puesta en escena, además de divertir, dejará un "bonito" mensaje a los laguneros.

"No haré spoilers; sin embargo, vamos a sacar la lagrimita todos. Es increíble como la historia también llega al corazón. Hay un final hermoso. Vamos a darnos cuenta de que no importa si el destino nos da un revés, ya que tenemos que levantarnos. No necesitan ser papás o mamás para verla, pues todos nos identificamos con la trama".

Si algo ha caracterizado la carrera de Adal es que emprende con pasión cada proyecto y es que él ama su labor.

"En todas las profesiones hay gente apasionada, como seguramente muchas de las personas que están leyendo esta entrevista y a su servidor le pasa así. Hemos terminado los ensayos muy tarde y llegó a casa a seguir leyendo el guión, pero no pasa nada porque soy feliz haciendo esto.

"Mi padre siempre me decía que no habría guerras si la gente se dedicara a lo que ama, a lo que le encanta. Las guerras las hacen las personas envidiosas, enojadas o frustradas", compartió.

Por otro lado, Adal informó cómo fue volverse padre de nuevo luego de muchos años de no cambiar pañales.

"Después de tanto tiempo se te olvida todo. Cuando comencé a leer la obra, admito que de inmediato me percaté de que prácticamente 'Arturo' (su personaje) soy yo. Esta paternidad me tocó distinta a la de mi primer bebé que fue Paola, ella vive en Los Ángeles y luego ahora llegó a casa y mi otro hijo, Cristóbal, cumplió cinco años y Cayetano apenas gateó a los 11 meses".

Adal se sinceró. Habló de que pese a que la vida lo ha tratado bien, ha enfrentado retos complicados desde sus primeros años de vida.

"Fui un niño que me educaron como general. Hoy en día escuchar que eso pasa, la gente lo llama maltrato. A mí me dijeron, 'aquí estudias y traes buenas calificaciones'. No tuve una educación de, 'haz lo que quieras'.

"Para bien o para mal, así educo a mis hijos. Les doy todo el amor y las herramientas para educarlos porque son la única herencia que les voy a dejar", acotó.

Antes de dar por terminar la charla, el regiomontano externó que pronto estrenará dos series y un programa en Amazon con Facundo.