Espera CRIT Durango becas federales

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Durango, se encuentra a la espera de que el programa de becas que otorga el Gobierno Federal a los niños con discapacidad o autismo, continúe en la siguiente Administración, de lo contrario su capacidad de atención se vería afectada ya que es el único apoyo fuerte que se tiene luego de que el Estado y el Municipio de Gómez Palacio dejaran de brindar su aportación mensual hace ya casi cinco años.

De acuerdo con el director del CRIT con sede en Gómez Palacio, Gabriel López Ortega, la falta de apoyo por parte del Estado y del Municipio, obligó a no solo reducir su capacidad de atención de 1,200 menores hasta 350, sino también de prescindir de los servicios de médicos, enfermeras y demás personal.

Sin embargo, la atención se incrementó luego de que la Federación puso en marcha su programa de becas, logrando así aumentar el número de menores atendidos hasta 800, que es la cantidad con la que ahora trabajan, aunque también se tiene una lista de espera de poco más de 350 niños.

"Hoy atendemos 800 niños, niñas adolescente, atendemos no solo a niños con discapacidad neuromusculoesquelética, sino también a niños con trastorno del espectro autista, hoy tenemos activos 100 niños con un trastorno de esta naturaleza, y 700 con discapacidad motriz. Estamos muy contentos porque hemos podido volver a crecer nuestra capacidad de atención y cada niño tiene un plan de tratamiento y un diagnóstico particular que se realizar para poder tener un plan de tratamiento personalizado. En promedio están 3 años nuestros niños, hay niños que duran un poco más, algunos un poco menos", detalló el director.

López Ortega recordó que el Estado de Durango que dejó de apoyar desde la mitad del sexenio pasado, aportaba 2 millones de pesos mensuales mientras que el Municipio, era una cantidad cercana al millón de pesos.

"Del Estado llevamos prácticamente 5 años, y el municipio no hemos logrado establecer una comunicación que nos lleve a lograr las aportaciones; gracias a Dios apareció este programa del gobierno federal que nos ha permitido seguir atendiendo pero tenemos 350 en lista de espera que si recibiéramos aportaciones estatal o municipal o las dos juntas, los podríamos ingresar y llevar nuestro centro a una capacidad de 1200", explicó.

El director reconoció que si no se mantiene el apoyo de la Federación y no se logra recuperar las aportaciones del Estado y del Municipio, la situación se tornaría más difícil.

"El programa del gobierno federal ojalá continúe, hay un cambio de sexenio hay que ver qué es lo que va a pasar, yo espero que continúe para poder seguir a todas esas familias. Nosotros dependemos de los recursos y si no contamos con este programa de apoyo federal si no contamos con un apoyo local está difícil. No se que es lo que tendríamos que hacer peso sería muy difícil seguir adelante", reconoció.