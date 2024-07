Espeleología: la luz que revela mundos subterráneos en Coahuila

El sociólogo estadounidense Charles Horton Cooley pensaba que “la mente humana es de hecho una cueva repleta de extrañas formas de vida, la mayoría de ellas inconscientes y sin iluminación. A menos de que podamos entender algo sobre cómo se generan los motivos que surgen de esta oscuridad, difícilmente podemos esperar preverlos o controlarlos”.

Algo de esta frase resuena cuando se piensa en la espeleología, una ciencia que estudia las cavidades subterráneas, actividad con la que los seres humanos han podido descubrir y estudiar un mundo oculto bajo nuestros pies lleno de maravillas naturales y secretos históricos, que, por permanecer en la oscuridad, resultaba difícil de conocer y, por ende, preservar.

Y es que las cuevas y cavernas son formaciones geológicas únicas que ofrecen un vistazo al pasado de la Tierra. Estas estructuras subterráneas se forman a lo largo de millones de años a través de procesos como la erosión, la disolución de rocas solubles y la actividad volcánica.

Cada cueva es un laboratorio natural, opina para este reportaje la espeleóloga Mónica Ponce González, fundadora de la Asociación Coahuilense de Espeleología A.C, que lleva más de dos décadas dedicada al estudio de las cavidades naturales del subsuelo.

La especialista explicó que la espeleología es una palabra que se divide en dos partes, una que es espeleo y otra que es logía, que quiere decir el estudio de las cuevas. “En general es el estudio o tratado de las cuevas o cavernas, o cualquier oquedad debajo de la superficie que represente una cueva”.

Ponce González contabiliza 23 años de experiencia en esta rama con la que ha podido bajar a las entrañas de la tierra para conectar con el origen de la humanidad.

Su inquietud de alumbrar los mundos del subsuelo la hizo fundar la Asociación Coahuilense de Espeleología, A.C. con la que comenzó a realizar exploraciones formales, participar en expediciones internacionales, crear y realizar congresos, y desarrollar proyectos de conservación y preservación del patrimonio subterráneo.

En ese sentido, y enfocándonos sólo en las exploraciones que han realizado en Coahuila, se le preguntó ¿cuáles han sido los hallazgos más trascendentales que han realizado en el estado?

“Tenemos el registro de dos anfibios, una es una rana chirriadora que fue encontrada aquí en Torreón en el Sarnoso y también la salamandra tamaulipeca que fue encontrada en una cueva a 60 metros de profundidad. Estos hallazgos se realizaron ya hace algún tiempo en el 2006. Se realizó una investigación en la que el biólogo tuvo que hacer una descripción de esos animalitos, lo cual que sí llevó algún tiempo”.

Aparte de especies como ranas o salamandras, dentro de las cuevas se pueden encontrar estalactitas, estalagmitas y otras formaciones minerales impresionantes que cuentan la historia de su formación geológica. Además, las cuevas de Coahuila son hábitat de especies adaptadas a la vida en la oscuridad, como peces ciegos, murciélagos y diversos invertebrados. Estos ecosistemas subterráneos son frágiles y presentan condiciones únicas de humedad, temperatura y falta de luz.

Y es que, como lo mencionó antes la especialista, las cavernas son un laboratorio natural y ubicar este tipo de criaturas representa un hallazgo importante. Se trata de especies que encontraron en esas cavidades un refugio natural dentro de un mundo de oscuridad y belleza que sólo pocos pueden descubrir, entre ellos los espeleólogos.

Pero… además de realizar este tipo de hallazgos ¿Por qué es importante estudiar las cavidades naturales?, se le cuestionó a la espeleóloga, quien contestó: “porque son grandes laboratorios de información, las cuevas en el algún momento si haces un estudio edafológico o geológico puedes determinar si hubo agua en épocas anteriores, si hubo sequía, de qué se alimentaban los animales o qué es lo que había en el entorno. También, por ejemplo, hay animales que habitan dentro de ella como los murciélagos que son los principales polinizadores del desierto acá en el norte, tenemos también otro ciclo de vida entre animales que viven fuera y dentro de la cueva, y en las profundidades de la misma, es como un pulmón dentro de las montañas, por ahí respira la tierra”.

Peligros de adentrarse a las entrañas de la tierra

Conocedor o no conocedor de las cuevas, es común que el explorador de estas se tope con la presencia de hongos. “Por ejemplo el Histoplasma capsulatum, un hongo que se germina en el huevo del murciélago dentro de las cuevas húmedas y calientes, donde con cierta temperatura el hongo se desarrolla, pero como es muy pequeño a simple vista no lo ves, y al momento de pasar por ahí, si no conoces bien las condiciones de la cueva y no conoces el por qué se desarrolla, lo puedes respirar y se puede incrustar en tu pulmón, lo que podría ocasionar la muerte”, informó Ponce.

Otro riesgo, indicó, tiene que ver con el equipo que se necesita para entrar suspendido a una cueva, por ejemplo, cuando un arnés se aprieta demasiado puede cortar la circulación de la pierna.

“Cuando lo aprietas demasiado a la pierna se llama el síndrome del arnés, porque puede llegar a cortar la circulación cuando se está suspendido en una cueva, lo que puede ocasionar que el sujeto se desmaye, y al estar inconsciente pueda perder la vida”.

Otro punto a considerar es la generación de musgo, una planta con la que los exploradores pueden resbalar, caer y sufrir algún tipo de lesión o golpe en la cabeza.

Mónica Ponce mencionó que en los 23 años que llevan realizando expediciones con la Asociación Coahuilense de Espeleología, A.C, no han registrado ningún accidente, porque prevén todo lo que puede llegar a ocurrir. En ese sentido, mencionó, se debe aclarar que una expedición no es lo mismo que una exploración.

“Una exploración se puede realizar cualquier día con amigos. Cuando hacemos expediciones es una vez al mes porque tenemos que hacer una planeación y se convoca a toda la comunidad. Una expedición significa que es multidisciplinaria que van biólogos, arqueólogos, geólogos, escaladores y espeleólogos”. De estos últimos, informó, se tiene un registro de 60 coahuilenses especializados en esta rama.

Sobre las cuevas mortuorias

“En Coahuila tenemos el 90 por ciento de roca kárstica que atraviesa todo el desierto chihuahuense que es casi todo Coahuila, ahí en esa roca kárstica es donde se desarrollan las cuevas. Tenemos una gran variedad de cuevas, hay horizontales, aunque la mayoría son verticales”, indicó Ponce.

Cabe mencionar que entre esas cuevas también se localizan las llamadas mortuorias, cavidades naturales o artificiales utilizadas como lugares de enterramiento o de disposición de cadáveres. En muchas culturas antiguas, las cuevas ofrecían un lugar sagrado o protegido donde se realizaban rituales funerarios y se depositaban los cuerpos de los difuntos.

“En este caso cuando vamos a una cueva virgen y encontramos restos mortuorios, pinturas rupestres o petrograbados lo que hacemos es dar aviso inmediatamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

Ahí, por ejemplo, entra el trabajo del arqueólogo Yuri de la Rosa Gutiérrez investigador del INAH Coahuila, quien se especializa en culturas prehispánicas del desierto. Sobre todo explora las cuevas subterráneas que se utilizaban para depositar a los muertos.

Pero para realizar su trabajo, el investigador, compartió para este reportaje, tiene que servirse de la espeleología para explorar las cuevas de forma segura.

Al preguntarle cómo el descubrimiento de esas cuevas mortuorias dialogan con nuestro presente, Yuri de la Rosa expresó: “las culturas que forjaron la identidad de nuestro país son una memoria histórica que construyen un sentimiento de nación con nosotros mismos y con las poblaciones actuales”.

Asimismo, mencionó que los hallazgos que se hacen en las cuevas, indudablemente, aumentan el conocimiento de la ciencia y la cultura. “Todo este tipo de hallazgos, de vestigios, y de descubrimientos aportan un granito de arena a la ciencia arqueológica”.

En ese sentido uno de los hallazgos más trascendentales que ocurrió en Coahuila desde la visión arqueológica, pero que se realizó con el cobijo de la espeleología, recordó, es la Cueva de la Candelaria que fue descubierta en 1953.

Esta cueva, ubicada en el árido paisaje del desierto de Coahuila, reveló una rica colección de artefactos y restos humanos que datan de entre 1000 y 1400 años atrás. “A lo largo de mis 25 años de experiencia que tengo trabajando en el desierto, tiempo en el que he ingresado a muchas cuevas subterráneas donde hay vestigios arqueológicos, me parece que la Cueva de la Candelaria por el tipo, por los vestigios y por la importancia que se le dio en su momento, ha sido la más relevante en cuanto a un sitio arqueológico descubierto gracias a la espeleología”.

Y es que los hallazgos de la Cueva de la Candelaria proporcionaron una valiosa visión de las culturas prehispánicas del norte de México, ofreciendo una ventana al pasado y a las vidas de sus antiguos habitantes. Muchas de las piezas encontradas en ese lugar, cabe mencionar, se exhiben en el Museo Regional de La Laguna, así como también en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Otro hallazgo, que además es reciente, mencionó el investigador, es el llamado Hombre de Bilbao, restos humanos que, trascendió, pertenecen a uno de los grupos humanos más antiguos conocidos en la región.

El estudio de esos restos no sólo arroja luz sobre las condiciones de vida y las prácticas culturales de los antiguos habitantes de la región, sino también contribuye a una comprensión más amplia de la evolución humana y las migraciones en América del Norte.

En ese sentido, Yuri de la Rosa expresó que “la espeleología da luz a estos ambientes subterráneos y la forma en la que podemos investigarlos”.

Como se pudo leer hasta aquí, explorar las cuevas de Coahuila es toda una experiencia que revela un mundo subterráneo lleno de maravillas naturales y descubrimientos científicos.

La espeleología, al iluminar estos espacios oscuros, no sólo satisface la curiosidad humana por lo desconocido, sino que también subraya la importancia de conservar y proteger estos ecosistemas únicos. Con cada exploración, los espeleólogos, como Mónica Ponce, ayudan a revelar una parte más del intrincado y hermoso tapiz que compone nuestro planeta.

Torreón será epicentro de la espeleología

Torreón se prepara para albergar el EspeleoCoahuila 2024, un evento de espeleología que promete ser un hito en la exploración y estudio de cuevas.

El evento, se informó, se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre de 2024 en el Museo Regional de La Laguna, se trata de un encuentro que reunirá a espeleólogos, científicos y aficionados de todo México y más allá, con el objetivo de explorar, documentar y preservar las maravillas subterráneas.

Para más información llamar al 844-129-7597 o al 818-024-6860, o también se puede enviar un correo a [email protected] o a [email protected]