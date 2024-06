Escuelas públicas, entre disputas por recursos de programa federal 

En más de un centenar de escuelas públicas de educación básica de La Laguna de Durango se han presentado disputas entre padres y madres de familia por la administración y el ejercicio de los recursos del programa federal La Escuela es Nuestra (PLEEN). Las desavenencias, no solamente han provocado la toma de los planteles educativos y la suspensión de clases, sino que también se han tomado decisiones que más allá de beneficiarles, han causado afectaciones.

Por ejemplo, en más de diez instituciones educativas, los padres de familia instalaron minisplits pero no ajustaron correctamente el calibre del cableado, por lo que hubo descargas eléctricas y descomposturas de los nuevos sistemas de aire acondicionado. Ulises Adame, subsecretario de Educación en la región, dijo que por esta situación, también se detuvieron las clases presenciales, pues no se garantiza el bienestar y la salud de niños, niñas y adolescentes en esta época de intenso calor. Dijo que según las quejas que han recibido, hay casos en los que entre las mismas familias, contrataron servicios con precios muy altos y de mala calidad. "Es increíble la cantidad de problemas que hemos tenido en esta Secretaría asociados con las disputas entre padres de familia que no están de acuerdo al 100 por ciento en la operación de los recursos. Quiero decirles que las escuelas no tienen ningún tipo de responsabilidad en este tipo de ejercicio, que no estamos dispuestos a tolerar que nos sigan parando escuelas, las disputas entre los padres no son motivo para que nos tomen escuelas, esos son problemas de ustedes, son problemas de la organización de un programa en el que nosotros no tuvimos nada qué ver", declaró.

Insistió en que PLEEN es un programa federal y que aunque es positivo que se hayan destinado recursos para satisfacer las necesidades de las escuelas, es importante que los padres y madres de familia se puedan poner de acuerdo en la operación del dinero, sin afectar la operación del ciclo escolar.

Solicita oficina regional

De forma respetuosa, el funcionario pidió a la Secretaría del Bienestar que habilite una oficina regional para que se puedan dirimir los conflictos de cada Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado por madres y padres de familia. En conjunto con la Contraloría Social se encargan de la administración y de la correcta aplicación de los recursos públicos que se otorgan de acuerdo al número de alumnos inscritos; los montos desde los 200 mil hasta los 600 mil pesos.

Recalcó que la Secretaría de Educación del estado no tiene ninguna injerencia en el programa federal y que "nosotros solamente recibimos los reclamos y no sabemos qué se ha hecho, lo único que sabemos es cuando se queman las escuelas, cuando truenan los transformadores y nos toman las escuelas, la verdad, yo lo digo respetuosamente, resuelvan ese tema porque antes no lo teníamos".

Adame dijo que si hay alguna persona que tenga quejas por el mal uso de los recursos, puede interponer su denuncia ante las autoridades competentes. También hizo un llamado a los legisladores para que propongan la continuidad de La Escuela es Nuestra pero con reglas de operación más claras. Insistió en que ellos se mantendrán al margen siempre y cuando no les afecte en el quehacer institucional.