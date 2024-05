Escuela del Swipe: la original plataforma educativa de Tinder

El aumento de las aplicaciones de citas es bueno. Sobre todo, cuando hablamos de servicios de específicos de citas que abarcan una determinada categoría de personas con intereses, aficiones y objetivos vitales específicos. Pero hay otra cuestión: la capacidad de utilizar estas aplicaciones...

Por supuesto, no estamos hablando del componente "técnico". Puedes descubrir las aplicaciones de citas modernas en un par de minutos. Estamos hablando de cómo, en principio, conocer gente en Internet de forma adecuada, cómo rellenar tu perfil con información, qué fotos subir, cómo comportarte con nuevos interlocutores, etcétera. Esto es exactamente lo que le cuesta a mucha gente. Y parece que los desarrolladores de Tinder ¡por fin han decidido solucionarlo!

Escuela del Swipe: Es una plataforma educativa que ofrece a los usuarios de aplicaciones de citas diversos consejos y trucos de expertos y psicólogos. De momento, el servicio sólo está disponible en Australia, pero está previsto ampliarlo a otras regiones en un futuro próximo. Con Escuela del Swipe, puedes aprender a elegir las mejores fotos y escribir textos cautivadores para tu perfil, a elegir la pareja adecuada en función de tus intereses y valores, a mantener una conversación y evitar las respuestas monosilábicas, a respetar los límites y los sentimientos de otra persona, a proteger tu información privada y evitar caer en la trampa de los estafadores.

La plataforma Escuela del Swipe cubre diferentes aspectos del uso de Tinder:

Uno de los temas que trata la Escuela del Swipe es la elección de un lugar para la primera cita. El servicio da consejos sobre cómo elegir un lugar seguro y cómodo donde poder charlar tranquilamente y conocerse mejor. Es importante recordar que la primera cita casi siempre determina si la relación continuará o no. Por lo tanto, esta cuestión debe abordarse con total responsabilidad. Y lo más importante: ¡no precipitarse!

Muchos expertos en citas recomiendan encarecidamente no tener una primera cita hasta haber tenido al menos una cita por video. Porque el chat de texto no da una imagen objetiva de una persona y puede crear falsas expectativas. Asegúrate de comunicarte por video y sólo después de eso decide si estás preparado para pasar a la comunicación offline.

Por cierto, puedes utilizar el videochat en línea incluso para el primer encuentro. No tienes que perder tiempo rellenando tu perfil, seleccionando y subiendo fotos, swipes interminables, etc. A veces es mucho más fácil y cómodo utilizar un videochat aleatorio y conocer gente nueva lo antes posible. Hablaremos de esto a continuación.

Los internautas modernos tienen acceso a videochats aleatorios realmente variados y para todos los gustos. Todo lo que tienes que hacer es elegir:

Meowchat: otro popular videochat en línea para conocer y comunicarte con gente al azar. En la aplicación, no sólo puedes comunicarte por video cara a cara, sino también hablar con personas afines en salas de chat temáticas. Aunque no es una función única, sigue siendo muy útil...

Hemos nombrado sólo una pequeña parte de los chats de video en línea más populares a los que deberías prestar atención. Hay diez veces más de ellos. Y seguro que encuentras algo interesante para ti. Lo importante no es quedarse de brazos cruzados, sino actuar.

La mencionada plataforma Escuela del Swipe puede ser realmente muy útil, especialmente para aquellos nuevos en las citas web que aún no tienen suficiente experiencia y pueden cometer varios errores. Es por eso que queremos darle algunas recomendaciones más útiles y universales que le ayudarán en las citas web:

Elige plataformas de citas online que se adapten a tus intereses, objetivos y preferencias. No malgastes tu tiempo y energía en sitios que no son adecuados para ti por defecto.

Sé sincero y abierto en la comunicación. No adornes tu vida, no inventes hechos biográficos, no intentes parecer una persona que realmente no eres.