Escasez de talento, en su punto más alto

Se atraviesa por uno de los picos más altos de los últimos 15 años de la escasez de talento, donde 7 de cada 10 empresas en el país no pueden satisfacer su demanda de talento, ante la falta de personal capacitado con las habilidades y conocimientos necesarios.

La falta de personal calificado en México se encuentra en su racha más alta en los últimos años. La pandemia de COVID-19 intensificó la dificultad de las empresas para cubrir sus puestos laborales, de acuerdo con una investigación de ManpowerGroup.

Un año después de la pandemia, en 2021, la cifra alcanzó el 74 %, aumentando en 22 puntos porcentuales, después de que en 2019 la escasez de talento se registrara en 52 por ciento.

En 2024 la escasez de talento se ubica en el 68 % de las empresas. Previamente, en 2023 la cifra era de 69 %, disminuyendo apenas un punto porcentual.

En este contexto, donde la urgencia de las empresas por personal es grave, una alternativa sin duda es aprovechar a la población de mujeres, jóvenes y grupos en situaciones vulnerables.

Solo el 25 % de las empresas consideran que buscar nuevos grupos de talentos lo ven como una solución ante la dificultad de ocupar las vacantes, detectó el estudio Escasez de Talento.

Actualmente, México solo 24.4 millones de mujeres participan en la economía del país, con más de 13 millones desde la informalidad. Mientras que la tasa de informalidad de la población ocupada de 15 a 29 años es de 59.5 por cada 100 personas, según reportes del Inegi.

Además, como medida complementaria sería importante encaminar este bono demográfico hacia los sectores que están solicitando trabajadores, para así equilibrar la oferta y demanda de talento en el mercado laboral. De acuerdo con ManpowerGroup, los sectores que más dificultad tienen para encontrar personal son: Tecnologías de la información con 79 %, bienes de consumo y servicios 72 %, transporte, logística y automotriz con 69 %, finanzas y bienes raíces 69 %, ciencias de la vida y salud 66 %, manufactura 67 %.

Para atender la demanda de talento y poner un freno a la escasez que hay en algunos puestos de trabajo como operativos de logística y personal de manufactura, se impulsan nuevas estrategias como el reentrenamiento de mujeres para ocupar puestos que tradicionalmente eran ocupados por hombres.

NUEVAS PROFESIONES

Cabe mencionar que la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), y su enorme capacidad para facilitar tareas, ha tomado por sorpresa al mundo. Algunas personas temen que sustituya al humano como profesionista.

Sin embargo, tal parece que la IA podría generar nuevos campos de desarrollo para el hombre y la mujer. Según Workplace from Meta, estos empleos pueden ser muy beneficiosos para que las empresas aprovechen la IA.

Gran parte se debe a la automatización, la cual exige mayores habilidades técnicas para motivarnos a ser creativos, estratégicos y emprendedores. Así, las profesiones que la tecnología demandará son:

ENTRENADORES DE IA

La IA es un sistema que recibe instrucciones, por ello será importante contar con personas que la entrenen y capaciten bajo los principios de la ética.

ASESORES DE ÉTICA

Una Inteligencia Artificial no puede actuar sin regulación, ética y leyes que la encaminen al uso responsable y benéfico para la sociedad. Estas personas se encargarán de que los sistemas IA no crucen los límites de la ética, afecten al resto de empleados y contribuirán a disminuir el sesgo en la obtención de datos para empresas, explica Workplace from Meta.

INGENIERO DE PROMPTS

Dicho profesional se encargará de diseñar peticiones o premisas frecuentes para después someterlas a una IA e introducir a su base de datos información del tema.

INGENIEROS EN IA

Los ingenieros en IA también serán buscados y bien recibidos por todas partes, ya que tendrán que especializarse en ciencia de datos, programación y software para trabajar junto con los sistemas tecnológicos.

ANALISTAS DE DATOS

La IA es capaz de generar una cantidad brutal de información que deberá ser interpretada y cotejada por los analistas de datos. El trabajo humano será indispensable para realizar esta tarea.

TRABAJADORES DE LA SALUD ASISTIDOS POR IA

Gracias a la creación de nuevos sistemas de IA, los profesionales de la salud podrían detectar enfermedades y padecimientos con mayor exactitud. Si bien hará crecer este campo a pasos agigantados, nunca reemplazará a los médicos y doctores.