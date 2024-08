Escasez de medicamentos en CECAN: Un calvario para mujeres con cáncer en Gómez Palacio

Un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama se manifestaron esta tarde en Gómez Palacio para denunciar que desde hace más de tres meses tienen problemas para surtir sus medicamentos en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) con sede en Durango capital.

No hay disponibilidad de Fulvestrant, Exemestano y Palbociclib, fármacos que en el sector de salud privado tienen un costo de entre 20 y 80 mil pesos, lo cual resulta complicado para ellas pues además de que son pacientes que no cuentan con seguridad social, la mayoría están en una situación económica vulnerable y no pueden financiar el tratamiento por cuenta propia.

Los tratamientos contra el cáncer ayudan a detener el crecimiento o la propagación de la enfermedad, motivo por el cual las pacientes decidieron protestar con pancartas que decían: “Sin medicamentos para el cáncer en Durango”, “Esteban Villegas, ¿nos quieres muertas? Artículo 4 constitucional” y “Atención Oportuna. Exigimos medicamentos”.

María Anavelina Vargas, dijo que la atención médica en el CECAN es excelente, pero que la constante falta de medicamentos se ha vuelto un viacrucis y no hay una respuesta concreta por parte de las autoridades estatales. Aunado a lo anterior, comentó que ha recibido un trato prepotente e insensible por parte de algunos directivos y personal del Centro.

Ante esta problemática, María Anavelina, con mucho sacrificio, tuvo que adquirir por su propia cuenta una inyección de Fulvestrant, con un costo de 24 mil 170.40 pesos. Pagó en efectivo y con tarjeta de crédito en una Farmacia Especializada ubicada en la colonia Centro de Torreón. “La vacuna cuesta 24 mil pesos, ya la compré y ya me la puse, porque yo prefiero vender todo lo que tengo para no recibir otra quimio, pero hay personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, está situación ya está sobrepasando lo normal porque si el otro mes no hay, otros 24 mil pesos para otra vacuna”, dijo entre lágrimas. Para poder hacer la compra y dado que es un medicamento controlado, María Anavelina tuvo que solicitarle al propio CECAN una receta médica, misma que le fue expedida el 18 de agosto de 2024 por Oncología Médica.

“Yo tengo una vacuna que cuesta 24 mil pesos, es un bloqueador hormonal y no nos dieron respuesta, aquí una compañera trae un audio de una llamada que hizo en la mañana y donde le dijeron que no hay para cuando llegue el medicamento.

Ya pedimos apoyo subrogado, prestado y no recibimos respuesta ni del administrador ni del subdirector médico de Durango. Esta es una súplica, pedimos que nos den nuestros medicamentos”, explicó.

Las mujeres comentaron que hablaron con la senadora morenista Lilia Margarita Valdez Martínez y que les dijo que el recurso para los medicamentos en Durango ya estaba asignado. Mencionaron que está por llegar octubre, considerado como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama.

“Nos piden que nos hagamos la mastografía para prevención, pero cuando te diagnostican sigue un tratamiento y si no hay, ¿qué sigue?, pues metástasis, y después de eso, la muerte si no tenemos medicinas. ¿De qué sirve que hagan campañas del mes rosa si no nos van a atender adecuadamente?. Hay tristeza porque es nuestra vida y si no hay medicinas nos vamos a morir, tenemos impotencia porque no hay solución”, dijo otra de las afectadas.

Las mujeres se plantaron en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio y fueron atendidas por el director de Salud, José Antonio Adame de León, quien las canalizó con el oncólogo Fernando López Velázquez, del Hospital Nuevo, dependiente de la Secretaría de Salud de Durango (SSD). Este último se comprometió a darles una solución a partir del jueves de la semana entrante.