'Es un sueño que llevo persiguiendo': Álex Padilla se sincera sobre su llegada al Tri

Alex Padilla nació en España, pero tiene nacionalidad mexicana y está convencido desde pequeño con qué equipo deseaba jugar y asegura que al ser llamado por Javier Aguirre al Tri, es un sueño que perseguía desde pequeño y que hoy se hace realidad.

"Cuando me entero que soy seleccionado con la Mayor, para mí es… pues no me lo creo, pienso que no es real, no estoy viviendo una realidad, es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos pues no tan buenos. Y pues el futbol me da esta oportunidad, la Selección me da esta oportunidad y aprovechar al máximo", dijo durante una entrevista con el sitio de la Selección Mexicana.

El arquero confiesa que han sido procesos muy inesperados

Con 21 años de edad, Alex aseguró que todo ha ido rápido en las últimas semanas que pasó de estar en la banca con el Athletic Club de España, a jugar los dos primeros partidos como titular y luego a ponerse la verde.

"Va todo muy rápido, como tenemos partidos cada tres días, y de repente a las dos semanas de debutar estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que estoy viviendo ahora mismo. Los tres (porteros) vamos a estar preparados y al que le toque, va a dar el máximo por este país, y nosotros vamos a estar preparados para, en cualquier momento, ayudar", dijo.

Sobre el recibimiento, agradeció el trato, "estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido desde el día uno, y que yo lo voy a dar todo por este país".