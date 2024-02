Es un error que el Infonavit construya vivienda: Canadevi

Rechaza el sector empresarial la iniciativa presidencial para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vuelva al desarrollo habitacional; señalan que lo que se requiere es de mayores alternativas hipotecarias.

"Es un rotundo no: es un error que el Infonavit construya vivienda", expresó José Piña Álvarez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la región Laguna.

Refirió que esto ya se intentó hacer entre 1970 y 1980 pero no funcionó debido a que existía muy mala calidad en las casas desarrolladas y al final, el dueño del Infonavit son los trabajadores, quienes terminaban con un producto muy malo de solución de vivienda.

Consideró que la alternativa debe dividirse en tres partes, la primera es quitar toda la tramitología que no funciona, por ejemplo, el seguro de calidad, que no tiene ninguna funcionalidad y se le cobra al trabajador por al menos cinco mil pesos, sin embargo, la compañía aseguradora no le hace frente a nada.

"Es un producto que no funciona, hay un montón de costos que están ocultos en la vivienda que tenemos que trabajar en eliminarlos", dijo.

Como segundo punto, mencionó que se requiere de hipotecas más innovadoras, ya que se cuenta con 40 años con el mismo tipo de soluciones y el derechohabiente hoy requiere de nuevas opciones hipotecarias. Piña Álvarez dijo que se podría contar con una hipoteca que vaya escalando en sus pagos, que beneficiaría al sector social.

En una tercera parte, el titular de Canadevi señaló que se tiene que mejorar la posibilidad de que un derechohabiente pueda vender y comprar su casa múltiples veces, porque están llegando a empresas a Saltillo, Monterrey, Durango, por lo que el trabajador puede moverse de vivienda a lo largo de su vida laboral, de seis a ocho veces según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

"Tenemos que darle la posibilidad de que venda su casa, tome su capital y vuelva a comprar una casa", indicó.

Piña Álvarez dijo que la solución no es por la vía de sustituir a la industria sino de trabajar en conjunto para dar soluciones a los trabajadores.

"Al final, la industria se ha vuelto una experta en el desarrollo de vivienda y el Infonavit tiene que volverse experto en dar hipotecas, no en construir, es meterse a un negocio que no conocen y que en los ochentas ya fracasó", dijo.