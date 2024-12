'Es lo máximo la gente de la Comarca Lagunera'

La actriz, Rocío Verdejo, ha debutado en las telenovelas con el pie derecho y es que su carrera se había forjado en cine, teatro o plataformas.

Hoy en día puede decir que ya tiene un melodrama en su currículum, que es El Ángel de Aurora, producción de Roy Rojas para Televisa.

Verdejo charló con El Siglo de Torreón, algo que la puso muy de buenas, ya que al tomar la llamada y saber que se trata de un medio lagunero la entusiasmó por las siguientes razones.

"Es lo máximo la gente de Torreón, de toda la Comarca Lagunera. Tengo muchos amigos actores de allá como Raúl Méndez, quien es mi compadre; también me llevo con José Juan Meraz o Alfredo Ahnert", comentó.

La oriunda de Tampico compartió la felicidad que le está otorgando El Ángel de Aurora que protagonizan Natalia Esperón y Rafael Novoa.

"Llevamos seis meses de grabación con un resultado increíble. Nos está yendo súper. Al público le ha gustado y eso se agradece", manifestó.

En la trama, Verdejo encarna a "Patricia Gil López del Valle", una actriz reconocida en el medio, pero que huye y esconde su pasado. Se casó con "Antonio Murrieta" (Jorge Salinas) por su dinero, y no está dispuesta a perderlo sin recibir algo a cambio.

"Es un papel algo intenso, pero es bonito porque te enriquece como actriz. La he gozado bastante. La veo al aire y la novela me encanta.

"Ella es muy controladora, sobre todo con su hija, a quien tuvo siendo chavilla. 'Patricia' era abusada y golpeada por el papá de la niña y de ahí vienen las ambiciones del personaje".

El Ángel de Aurora, además de ser un melodrama rosa, se ha caracterizado por manejar temáticas difíciles, sacadas totalmente de la vida real, según compartió la entrevistada.

"Como dicen, 'la realidad supera la ficción'. Se tocan temas de abusos o violaciones. Todo eso que desgraciadamente es nuestro día a día en México".

COMO PEZ EN EL AGUA

Algo que también ha hecho que Rocío se sienta como pez en el agua es el equipo de actores que la acompañan en esta travesía que pasa de lunes a viernes a las 16:30 horas por Las Estrellas.

"Es un elenco que se encuentra escogido con pinzas. Todos los personajes están interpretados por actorazos con quienes no había laborado y la verdad es que me siento bien cobijada en este primer proyecto en Televisa. Ahora sí, que caí en blandito. La verdad es que no puedo pedir más".

Como se mencionó, Rocío había destacado en cine, plataformas o teatro. Se trata de su primera novela, así que contó cómo ha sido tal experiencia para ella.

"Considero que ha sido algo distinto para mí porque vengo más de realizar series y cine. Admiro mucho a los actores de telenovela porque duran bastante tiempo encerrados en un foro, algo que en una película o serie no pasa.

"Hacer novelas requiere agilidad, energía, presencia y de olvidarse de compromisos sociales por meses. En verdad que estoy aprendiendo en demasía porque es otra forma de trabajar. Amé este formato".

Por otro lado, Rocío Verdejo consideró que no se puede quejar de 2024, ya que la ha dado un cúmulo de experiencias positivas.

"Un año genial ha sido este que casi termina. La verdad es que solo hice esta novela, pero, pues, ha sido prácticamente todo el año de grabar".

El paso de Rocío por las plataformas le ha dado una gran proyección. Ha estado en proyectos como Las azules, Un buen divorcio o Control Z.

"Ahí la llevo en ese rubro. Han sido muchas series y ahora ya tenía que ponerle una palomita a llevar a cabo un melodrama", dijo y añadió cómo que se inició en la actuación.

"Desde chiquita tenía la inquietud. A los 12 años realicé teatro. Termine la prepa y me metí a estudiar al CEFAC, la escuela de actuación de TV Azteca. Gracias a Dios pude realizar este sueño de dedicarme a lo que amo. Es una carrera de aguante, paciencia y resistencia".