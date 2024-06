'Es la peor selección en 35 años', David Faitelson explota contra el Tricolor de Jaime Lozano

La Selección Mexicana de Jaime Lozano ha recibido incontables críticas de cara a su presentación en la Copa América 2024.

Las derrotas antes Uruguay (4-0) y Brasil (3-2) en Estados Unidos han aumentado la presión para los jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional.

"Me parece que es un tema de calidad, de personalidad… Para mí esta es la peor Selección Mexicana en 35 años. En los últimos 35 años no habíamos tenido una selección tan falta de valores y calidad", lanzó David Faitelson en el programa "Tercer Grado Deportivo".

El polémico experiodista de ESPN y TV Azteca también criticó a Jaime Lozano por su inexperiencia y su nulo sello en el actual plantel de la Selección Mexicana.

"Luego se combina con un entrenador que si bien no es malo, no tiene la capacidad, no está preparado para con ese grupo y su poco talento, porque Jaime también es una víctima, no puede encontrar una forma de jugar, un sistema y sacar el mayor provecho a lo poco que tiene", enfatizó Faitelson.