'Es increíble Torreón'

Nunca será tarde para reconocer el talento y el poder de convocatoria que tiene Yuridia.

La excacadémica abarrotó anoche el Coliseo Centenario gracias a su Pa' luego es tarde tour, que ya había traído al mismo recinto en 2022.

A diferencia del citado año, la artista incluyó canciones nuevas y a otras les dio arreglos distintos, además de que no faltó en el setlist el tema que le compuso el cantautor lagunero, Miguel Luna, ¿Con qué se pega un corazón?

Las puertas del sitio abrieron a las 19:30 horas. A partir de ese momento, comenzó el desfile de fanáticos de la también mamá.

María Luisa Reyes, fue de las primeras en arribar con su hermana. Contó a El Siglo de Torreón que no contaba con recursos para ver el show, pero "un milagro" ocurrió.

"Soy emprendedora y en estas semanas no me había ido bien. Mi hija participó en un concurso de una estación de radio y se los ganó. Me los regaló y en verdad que fue milagro que hoy (ayer) pueda estar aquí. Ella me pidió que viniera con mi hermana que también es fan de Yuridia y aquí estamos", contó.

En cambio, para Jonathan López, de Gómez Palacio, esta fue la séptima vez que coreó las canciones de la sonorense.

"La he visto en Monterrey, Ciudad de México, en mi Gómez y aquí en Torreón, hasta conseguí boletos para un evento que dio privado a los maestros hace algunos años. Ella es mi 'top', dijo mientras presumía una playera negra con la imagen de Yuridia.

Siendo las 9:25 de la noche, unas luces del Coliseo se apagaron y otras más fueron quedándose sin intensidad hasta quedar en una oscuridad que iluminaron Yuridia y ocho mil fans laguneros (cifra oficial), volviéndose una velada en la que imperó el desamor, y es que las rolas "corta venas" son su especialidad.

Con un vestido negro de corte sirena complementado con una media capa de color rosa a la cintura, la intérprete de inmediato emocionó a su público con Ahora entendí, Él lo tiene todo y No le llames amor.

"Esas no por favor", gritó una chica que se encontraba muy cerca del escenario y coreó las citadas canciones, así como la mayoría de las que continuaron.

"Buenas noches Torreón. Gracias por acompañarnos esta noche (ayer), gracias por salir de sus casas a cantar conmigo con el Pa' luego es tarde tour. Deseo con todo mi corazón que la pasen muy bien. Es increíble Torreón", dijo Yuridia; minutos después subió a una fan al escenario y se tomaron una selfie.

Un amor fallido salió a relucir con En tu lugar y luego, mientras los espectadores disfrutaban a su ídola, sonaron dos clásicos de Bon Jovi y Rocío Jurado en voz de Yuridia: Como yo nadie te ha amado y Señora, respectivamente.

En un escenario de 360 grados, la artista lució su educada voz en todo instante y por supuesto sacó a relucir su buen humor entre canción y canción. Ella no vino sola, trajo seis bailarines y tres coristas.

La excacadémica dejó el escenario. Retornó con otro atuendo, también negro, pero con detalles dorados.

Continuó con Cuando es amor, Cobarde, Te equivocaste, Ángel, Ya te olvidé, La duda y Lo que son las cosas.

Los ánimos se encendieron todavía más cuando Yuridia dejó las baladas pop para dar paso a la banda y al mariachi.

La cantante encantó a la audiencia con un vestido blanco y sombrero. En esta etapa del concierto incluyó melodías como Te dejo, Llévate, Alma enamorada, Qué agonía y ¿Con qué se pega un corazón?