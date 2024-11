Es importante hacer intervenciones comunitarias muy específicas en Las Dalias, como se hizo en años de violencia: CCI

En el sector de Las Dalias no se habían monitoreado homicidios dolosos ni lesiones con arma blanca o de fuego, sin embargo, los hechos violentos que se presentaron evidenciaron un deterioro del tejido social o la falta de acciones en este sentido, señaló Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), organismo que realiza el monitoreo de incidencia delictiva en los municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna.

"Quizá se desatendió algo que, pues, que creció y no nos percatamos de eso, es evidente la presencia de pandillas, toda esta rivalidad que puede existir entre ellas detonó algo que no se estuvo atendiendo, a mí me parece que es importante hacer algunas intervenciones comunitarias muy específicas, como se hizo en aquellos años de violencia en donde se concentraban los homicidios", explicó.