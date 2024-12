Es de Gómez Palacio

de Gómez Palacio

Vino en diversas ocasiones a La Laguna por compromisos personales y algunos relacionados con el teatro, pero ayer pudo mostrar su faceta de cantante a los habitantes de esta región.

Mariana Seoane por fin pudo cantar en vivo sus canciones en la Comarca Lagunera, gracias al Festival Como La Laguna Ninguna, que comenzó el pasado 16 de diciembre con la actuación de la Poderosa Banda Rancho Grande.

Quien fuera una de las grandes amigas de Juan Gabriel se presentó anoche en la Explanada de la Presidencia de Gómez Palacio ante cientos de laguneros. En el show, hubo de todo, desde risas hasta lágrimas, pues la artista no pudo contener el llanto al recordar a su fallecida madre previo a entonar uno de sus hits.

En una previa entrevista que ella dio a El Siglo de Torreón, comentó que le emocionaba bastante actuar ante los laguneros.

"Tengo muchos amigos en la Comarca, la gente es muy bonita y les cuento que es mi último concierto de este año que cierro con muchas bendiciones y crecimiento personal. No van a ver a la Mariana actriz, sino a la Mariana que se sube a un escenario a cantarles con todo el corazón", comentó y tal y como lo anunció, así fue.

La llamada "Niña buena" se lució al cantar y bailar sus canciones. Además, entregó algunos covers que prendieron bastante a los asistentes.

El lugar, que luce muy navideño, recibió a hombres y mujeres pasadas las 18:00 horas, y es que querían alcanzar el mejor lugar posible.

"Amo las canciones de Mariana. Nunca la habíamos visto en vivo", comentó Victoria Estrada, de la colonia El Dorado de Gómez.

En cambio, doña Namorita de Ruiz, platicó que no sabía que Seoane cantaba, pero la ve seguido en las novelas.

"Vine a ver qué tal canta la muchachona", explicó entre risas.

Luego de que el grupo, Norteño Light, abriera el evento, Mariana llegó con todo al escenario siendo las 8:30 de la noche.

Acompañada de dos coristas y nueve músicos, "La niña buena" comenzó la velada con La reina de la cumbia.

Luciendo un atuendo blanco con detalles plateados, la intérprete trajo de su disco, La malquerida (2012), su hit, Mermelada que puso a bailar hasta a los abuelitos.

"Buenas noches, Gómez Palacio. Bendito Dios no hace tanto frío. Hace tiempo me tocó estar aquí por otra situación, pero ahora estamos juntos en una noche muy especial, sobre todo aquí que veo a tanta gente mayor y pues, me es inevitable no pensar en mi mamá que está en el cielo.

"Justo ahora que viene Navidad y que en lugar de pedir tantas cosas banales lo único que le pido a Dios es que ella esté bien, y si ustedes también tienen a un ser querido que perdieron, quiero dedicarles esta canción", comentó antes de compartir Que no me faltes tú; a la mitad de su interpretación lloró.

De la melancolía, Seoane pasó a la fiesta. Incluyó en su "setlist" del espectáculo su popular rola, Una de dos, que contó con la participación de un niño llamado Rodrigo, al que ella llamó al escenario cuando lo vio bailar a un costado del mismo. Ambos causaron sensación al sacar los pasos prohibidos.

El show continuó con más éxitos como La chismeadera, ¿Quién no sufre x amor? y Me equivoqué.