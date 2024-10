¿Es cierto que Silvia Pinal solicitó eutanasia? Sylvia Pasquel reacciona

Sylvia Pasquel no tardó en reaccionar a los rumores que circulan sobre una supuesta solicitud de eutanasia de su madre, la icónica actriz Silvia Pinal.

En una entrevista con Ana María Alvarado en YouTube, Sylvia expresó su indignación: “De verdad qué mala entraña de los que hacen esas notas”, refiriéndose a las afirmaciones que indicaban que Silvia había sido trasladada a otro país para este fin.

La fiesta por los 94 años de Silvia Pinal, celebrada el 12 de septiembre, se vio empañada por estas especulaciones, que proliferaron en redes sociales y se alimentaron con videos que afirmaban que la protagonista de Mujer, casos de la vida real había solicitado muerte asistida, incluso se mencionó una fecha concreta para el procedimiento.

Hasta este momento, la ‘Dinastía Pinal’ no había hecho declaraciones sobre el asunto; sin embargo, Sylvia dejó claro que estas afirmaciones son completamente falsas.

La eutanasia, según la Real Academia Española, es un procedimiento en el cual un médico pone fin a la vida de un paciente que sufre de una enfermedad terminal.

Aunque su objetivo es otorgar una muerte digna, permitiendo que las personas decidan sobre el final de su vida, la eutanasia está prohibida en México por la Ley General de Salud.

Ante esto, circularon rumores de que Silvia Pinal había sido llevada a Colombia, donde la eutanasia es legal desde 1997 con el consentimiento familiar.

“Además de publicar que yo había ordenado la eutanasia para mi mamá y que mi hermana Alejandra Guzmán había firmado los papeles, también dijeron que ya nos la habíamos llevado a Colombia”, agregó Sylvia Pasquel.

La abuela de Michelle Salas enfatizó que esto es poco probable, ya que un traslado de tal magnitud habría sido evidente para muchas personas: “¿Crees que la salida de mi mamá a Colombia hubiera pasado desapercibida?” cuestionó, desmintiendo así los rumores.

Sylvia también reveló que muchas personas tomaron las especulaciones sobre la supuesta eutanasia como verdad, enviándoles mensajes de odio.

Pidió a la gente que no crea todo lo que ven en las redes: “La gente sí se lo cree y te empiezan a echar un ‘hate’ muy feo. Les digo: ‘no vean tantas telenovelas’, porque lo que estamos buscando es darle la mejor vida”, comentó la actriz de Siempre reinas.

“Por supuesto que no (es verdad lo de la eutanasia). Mi madre está llena de vida, y lo que queremos es que esté feliz y contenta”, insistió en una entrevista con Maxine Woodside.

En medio de los rumores, Silvia Pinal fue entrevistada por De primera mano para conmemorar su cumpleaños.

Durante la charla, aseguró que no le teme a la muerte: “A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana, y por eso no me meto”, declaró Silvia, quien también afirmó sentirse muy joven. “¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años”, bromeó la primera actriz, una de las divas del cine de oro mexicano, durante su celebración.