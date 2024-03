¿Es cierto que Euphoria será cancelada y no habrá tercera temporada?

Esta semana comenzaron a circular varias noticias en diversas páginas de Facebook, así como usuarios de Twitter sobre la cancelación de la serie Euphoria (2019-¿¿??, HBO), en donde señalaban que el creador de este drama de HBO, Sam Levinson, se había contactado con los protagonistas para informales que debían buscar nuevos proyectos, ya que el rodaje de la nueva entrega no ocurrirá.

Sin embargo, ¿esto fue cierto? Esto es lo que sabemos:

La noticia de que Euphoria no tendrá un final surgió luego de Jordan Ruimy, editor en jefe de World of Reell, dijo el 24 de marzo un rumor que desató la preocupación de los fans que esperan desde hace dos años la continuación de esta historia.

"He oído que la tercera temporada prevista de Euphoria de Sam Levinson ha sido totalmente descartada (...) el viernes le dijeron al elenco que podían liberar sus agendas para otros proyectos (...) el plan de reunirlos a todos para una tercera y última temporada claramente ha fracasado", señalan en el sitio.

Todo indica que el plan era comenzar a grabar la tercera temporada de Euphoria este verano, aunque con esta noticia esto ya no sería posible.

¿Qué dijo HBO?

Luego de que comenzaron a circular estos rumores, desde HBO revelaron que siguen trabajando en la realización de la última temporada para que inicie su rodaje en algún punto, aunque de momento los planes no se han concretado. "Estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades".

Cabe señalar que el elenco de Euphoria, al menos los protagonistas, han tenido mucho trabajo durante estos años, por un lado, Zendaya, quien da vida a Rue, ha tenido varios proyectos actorales importantes como la saga Dune (2021- ¿¿??, Warner Bros) del director Denis Villeneuve, de la que se han estrenado dos entregas en el 2021 y 2024, respectivamente, entre otras cintas como la esperada Challengers (2024,MGM) del director Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, 2017).

Por otro lado, Sydney Sweeney ha estado imparable protagonizando un éxito tras otro en taquilla, recién le fue excelente con la comedia romántica Con todos menos conmigo, así como otras cintas estrenadas este 2024 como Madame Web (2024, Sony Pictures), Immaculate (2024, Neon) y la serie The White Lotus (2021,HBO), también de HBO.

Otro que está teniendo gran éxito es Jacob Elordi quien ha protagonizado cintas de renombre y gran aceptación de parte de la crítica, como es el caso de la polémica Saltburn (2023, Prime Video) dirigida por Emerald Fennell; y Priscilla (2023, A24) de la directora Sofia Coppola.

También Hunter Schafer ha triunfado gracias a su papel de Tigris Snow en la cinta Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (2023, Lionsgate) de Francis Lawrence.

Lamentablemente, el año pasado falleció el actor Angus Cloud a los 25 años.